La Fiamma Olimpica fa tappa a Bobbio nel viaggio verso Piacenza – VIDEO

Nel suo viaggio verso Piacenza, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato luoghi simbolici del territorio, passando da Voghera a Bobbio, dove intorno alle ore 13 è stata accolta da Fabio Cofferati del Vespa Club Piacenza, in un momento suggestivo che ha unito sport, tradizione e passione. Da lì la staffetta ha proseguito verso Lodi e Casalpusterlengo, accarezzando Codogno, città divenuta simbolo di resilienza e rinascita, prima di dirigersi verso Piacenza, pronta ad accogliere la Fiamma nel cuore del suo centro storico.

Fabio Cofferati, Vespa Club Piacenza, a Bobbio – ore 13 circa

Luca Rossi di Radio Sound presenta il passaggio a Caslpusterlengo

🔥 La Fiamma Olimpica continua il suo viaggio!

Da Casalpusterlengo Lodi, il racconto del passaggio della fiaccola firmato Luca Rossi di Radio Sound.

La staffetta proseguirà poi verso Codogno, prima dell’arrivo a Piacenza alle ore 18.

📍 In piazza Cavalli, per le presentazioni ufficiali, ci sarà Andrea Amorini di Radio Sound.

Piazza cavalli, Piacenza

🎙️ Segui tutto in diretta su Radio Sound con Federico Gazzola e Andrea Crosali, dalel ore 17.30.

