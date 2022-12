Fiamme dall’auto mentre viaggiano sulla Provinciale del Penice, madre e figlia lasciano l’abitacolo prima del rogo – FOTO

Auto in fiamme, madre e figlia escono appena in tempo dall’abitacolo. Tanta paura, e fortunatamente solo quella, per una madre e sua figlia che stavano viaggiando in auto lungo la Strada Provinciale del Penice. All’altezza di Vaccarezza, frazione di Bobbio, dal cofano ha iniziato a fuoriuscire del fumo, poi le prime fiamme. La donna al volante ha subito allertato la figlia ed entrambe hanno abbandonato l’abitacolo pochi istanti prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.