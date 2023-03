Fiamme in un’abitazione nei pressi di San Giorgio, vigili del fuoco al lavoro – FOTO

Fiamme in un’abitazione alle porte di San Giorgio Piacentino. Le fiamme hanno iniziato a divampare alle prime luci dell’alba in un casolare sulla strada per Centovera. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri ha impedito al rogo di allargarsi ulteriormente anche se pare che i danni siano piuttosto ingenti. Uno straniero che si trovava all’interno è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per una lieve intossicazione. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio.