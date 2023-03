Fiamme in un’abitazione alle porte di San Giorgio Piacentino. Le fiamme hanno iniziato a divampare alle prime luci dell’alba e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco: l’intervento dei pompieri ha impedito al rogo di allargarsi ulteriormente anche se pare che i danni siano piuttosto ingenti. Fortunatamente, invece, non ci sarebbero feriti né intossicati. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio.