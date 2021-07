Gli occhi di tutto il mondo sulle colline piacentine per celebrare la mitica Fiat 500

Il 4 Luglio 2021 si è celebrata la “Giornata mondiale della Fiat 500”, in occasione dell’anniversario dell’iconico modello.

In contemporanea in tutto il mondo da venerdì 3 luglio a domenica 4 luglio si è tenuto il “I° World Wide Meeting” ed anche a Piacenza, organizzato dal Coordinamento, la manifestazione ha preso vita nella giornata di domenica, in concomitanza con tutti i coordinamenti sia italiani che esteri. Ben 3400 iscrizioni, di cui 700 dall’estero, hanno reso questa manifestazione una delle più riuscite da parte del Fiat 500 Club Italia.

Nel Piacentino la giornata è iniziata al Bar “La Vecchia Stazione” di Biana, per la registrazione degli equipaggi partecipanti, la welcome bag e una piacevole colazione.

“Subito dopo siamo partiti per il giro turistico a bordo delle nostre cinquine, giro che ha toccato le località di Pontedell’olio, Rivergaro, Tuna, Gragnano, Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino e Vicobarone, dove siamo stati accolti dalla Cantina Sociale che ci ha offerto un’ottima degustazione dei vini prodotti. Durante la nostra sosta abbiamo partecipato alla diretta Facebook collegati con la sede del Club a Garlenda (SV), diretta che è stata vista in tutto il mondo”. Racconta il coordinatore del club, Lorenzo Achilli.

“Il venerdì precedente, durante la diretta, è stato trasmesso il video che ho registrato con l’Alpino Stefano Bozzini, il “Castellano dell’ Anno” che ha suonato un brano in onore della nostra 500 con la sua fisarmonica. Dopo i saluti ed i ringraziamenti alla presenza del Responsabile Commerciale Rag. Barocelli, ci siamo spostati all’agriturismo “La Volpe e l’Uva” a Montalbo di Ziano, dove abbiamo potuto gustare un ottimo pranzo a base di prodotti tipici piacentini”.

“Durante il pranzo si è svolta una piacevole lotteria in cui i premi erano bellissime magliette messe in palio dalla “Estetica Rina”, uno dei nostri sponsor. Per chi fosse interessato a rivedere le dirette Facebook può andare sul sito del Club: www.500clubitalia.it Si ringraziano “Cantina di Vicobarone”, “Molino Dallagiovanna”, “La Volpe e l’Uva”, “Piacenza Gas-Auto” ed “Estetica Rina”. Ai saluti tutto lo staff del Coordinamento è stato elogiato dai soci partecipanti per la splendida riuscita della manifestazione”.