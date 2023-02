Fiazza cancella Estate Farnese: “Troppi eventi saltati per poco pubblico”. Centrodestra accusa: “Il comune si accoda a Reggi e alla Fondazione” – AUDIO

In consiglio comunale si è parlato di cultura, in particolare al centro del dibattito una decisione della giunta che ha sollevato le critiche del centrodestra: l’assessore alla Cultura, Christian Fiazza, ha optato per la cancellazione della rassegna Estate Farnese, ideata dall’allora assessore Jonathan Papamarenghi.

“La nostra ma necessità è sempre stata quella di capire dai fruitori degli spazi come migliorare l’impiego degli spazi stessi”, spiega Fiazza. “Anche per Estate Farnese abbiamo voluto valutare il gradimento della proposta e abbiamo voluto provare a valutare la qualità dell’offerta”.

Secondo l’assessore Fiazza, in sostanza, il cartellone ha previsto eventi che in alcuni casi sono stati cancellati proprio per l’esiguo numero di biglietti venduti. “Questo è accaduto con Anna Foglietta il 29 luglio, mentre tra agosto e i primi tre giorni di settembre abbiamo rinviato sei eventi. Questi sono dati, sono i numeri: possiamo volerla ancora Estate Farnese, ma non possiamo dire che la rivogliamo perché ha fatto il botto”, conclude l’assessore.

Sul tema interviene Massimo Trespidi (Lista civica Barbieri-Liberi): “Fare rete è molto importante, significa collaborare evitando sovrapposizioni. Da quando c’è Roberto Reggi presidente, la Fondazione di Piacenza e Vigevano sta conducendo una politica culturale molto spinta, utilizzando degli spazi. Fare rete significa parlarsi in modo che due enti non facciano la stessa cosa, non necessariamente un ente deve fare tutto e gli altri accodarsi, il Comune non deve accodarsi a nessuno”.