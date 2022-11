Fiere Zootecniche Internazionali a Cremona dall’1 al 3 dicembre

Come ogni anno il settore agro-zootecnico si ritrova a Cremona alle Fiere Zootecniche Internazionali dove iniziative e novità non mancano mai. Con il grande successo ottenuto con l’edizione post-covid del 2021, anche quest’anno allevatori da tutto il mondo avranno l’occasione di riunirsi da Giovedì 01 a Sabato 03 Dicembre 2022 grazie a questo momento colmo di attività e dinamicità.

Con la manifestazione – leader nel Sistema Zootecnico di Alta Produttività in Italia e protagonista in Europa – si proponeogni anno soluzioni per il settore agrozootecnico coinvolgendo i migliori marchi internazionali di attrezzature, servizi per la zootecnia e agricoltura.

Allevatori, operatori e istituzioni trovano in Fiera, ma anche durante l’anno, gli strumenti per l’allevamento per cui genetica e management allevatoriale sono al centro di alcune delle più importanti filiere agrozootecniche Italiane: vacca da latte, suinicola, avicola e della prima trasformazione casearia.

Le novità 2022 delle Fiere Zootecniche Internazionali a Cremona

Nella nuova edizione 2022 sarà riproposta l’incredibile ed unica Mostra Zootecnica Internazionale alla quale saranno presenti moltissimi capi in gara da tutto il territorio nazionale ed internazionale. Tutto questo unito ovviamente alla nuova tipologia di Asta Internazionale che nell’edizione 2021 ha raggiunto ascolti, presenze e partecipanti davvero stupefacenti.

