Figli di coppie omogenitoriali, Soresi: “Nessun vuoto normativo, in caso di registrazione porterò gli atti in Procura” – AUDIO

Figli di coppie omogenitoriali, Soresi: “Non esiste un vuoto normativo, in caso di registrazione porterò gli atti in Procura“. La Consigliera Comunale di Fratelli d’Italia è intervenuta sul tema (l’intervento dell’Assessora Groppelli) piuttosto caldo in città soprattutto dopo il Pride.

Io sto dalla parte della legge che ad oggi non consente la registrazione di un figlio avente due genitori dello stesso sesso. Ritengo non opportuno e non legale effettuare queste trascrizioni da parte di sindaci. Non esiste un vuoto normativo, la legge è piuttosto chiara: non dice che si può fare.

Lei ha scritto in una nota stampa: se davvero riterranno di “ovviare” al “problema” dell’impossibilità di registrazione di figli di coppie omogenitoriali – così come enunciato – allo stesso modo io “ovvierò” a questa violazione normativa portando i relativi atti in Procura.

Lo confermo! Perché la trascrizione significherebbe commettere un reato. Da un lato quello di alterazione di stato da parte del genitore che effettivamente non è genitore perché il Codice Penale ci dice che lo status di figlio non può essere alterato. Dall’altro lato il Sindaco che trascrive quest’atto commette un altro reato, il falso biologico in atto pubblico“.

Figli di coppie omogenitoriali, Soresi: AUDIO intervista

