Finale 4 You Contest 2023 a Borgonovo, vincono l’edizione i S.U.M.O. -AUDIO

Finale 4 You Contest 2023 “col desiderio di essere liberi”, un successo di pubblico e grandi applausi per i talenti protagonisti della serata finale andata in scena ieri sera nell’Area Ex Monastero di Borgonovo. Protagonisti sul palco i dieci talenti che hanno superato le selezioni dello scorso 24 giugno e che hanno portato la loro musica per sottoporla al giudizio della giuria, che certamente non ha avuto un compito facile.

Finale 4 you Contest 2023 grande successo di pubblico

“Un successo di presenze quello di ieri sera che– precisa la Consigliera Comunale di Borgonovo Margherita Bensi – non avevamo dato per scontato, la manifestazione era stata spostata di data per via del maltempo, essendo lunedì e con un tempo incerto non eravamo certi di una risposta positiva del pubblico che invece è stata sorprendente”.

Audio Intervista Consigliera Comunale Borgonovo Margherita Bensi

Finale 4 You Contest 2023 la classifica finale

“La seconda edizione del 4 You Contest che ha visto un podio di sole band – ancora Margherita Bensi – è stata vinta dai S.U.M.O. l’acronimo di Shut Up Move On con 72 punti, secondo posto per i Lostina con 57 punti, chiudono il podio in terza posizione i My Bicycle Keys che hanno ottenuto 50,5 punti “.

S.U.M.O. (Shut Up Move On)

Cosa dicono di loro: Il progetto S.U.M.O. nasce a novembre di 4 anni fa. Il nome S.U.M.O. “E’ l’acronimo di Shut Up Move On, frase trovata scritta su un muro in Australia e che ci ha colpiti fin da subito per la sua immediatezza ed efficacia. Quando ci siamo incontrati, avevamo subito messo in chiaro di sviluppare brani nostri e, con il tempo, smettere di fare cover. A causa del COVID, abbiamo ricevuto una battuta d’arresto ed il progetto si è interrotto. Quest’anno abbiamo potuto tornare a vederci in sala prove per continuare a delineare il progetto album che avevamo già pianificato da tempo. Ad aprile di quest’anno è uscito il nostro EP, DAMN BOY, che precede l’uscita del disco. Per la serata abbiamo suonato questi brani che sono la rappresentazione di quello che vogliamo suonare e degli argomenti che vogliamo trattare. In questo EP abbiamo voluto convogliare tutte le influenze ricevute con gli anni, ma trasmutate a nostro modo così come per gli argomenti trattati”

LOSTINA

Cosa dicono di loro: Siamo un gruppo di cinque ragazzi, con vite ed esperienze diverse, che si sono ritrovati a percorrere insieme la stessa strada grazie ad una grande passione in comune: la Musica.

Siamo partiti dai garage con un’acustica terribile, per arrivare col nostro progetto alle sale prove di Piacenza. Come ogni Band che si rispetti abbiamo cominciato suonando cover blasonate per eventi privati, per poi passare a piccole sagre e altre feste di paese.

Suonare canzoni di altri era divertente, certo, ma non ci bastava, mancava qualcosa. Così cominciammo a scrivere pezzi nostri e indipendenti, cercando di tirare fuori un suono energico, ritmato, allegro ma anche riflessivo, nostalgico e potente.

L’obiettivo in comune è uno solo: Creare divertendosi.

Alcuni di noi sono nel mondo musicale da tanti anni e suonano diversi strumenti, per questo abbiamo tante idee e soprattutto tanta voglia di esprimerci. Cerchiamo di trasmettere la nostra identità in ogni singola nota e strofa.

Non pretendiamo grandezza o fama, vogliamo solo fare un buon lavoro giorno dopo giorno che chissà, un futuro, qualcuno potrà apprezzare, ricordando quel gruppo di ragazzi che si facevano chiamare i LOSTINA.

MY BYCICLE KEYS

Cosa dicono di loro: I My Bicycle Keys sono un gruppo che porta atmosfere underground americane attraverso quelli che sono i loro suoni che spaziano dall’alternative rock e il punk.

La band è formata da Noel Dodici alla voce, Davide gazzola alla chitarra, Leonardo Mafra al basso e Alessio rizzi deo “drum machine” alla batteria.

Ragazzi grintosi con tanta voglia i suonare, talentuosi. Il loro genere è Rock/Punk

Finale 4 You Contest i ringraziamenti

“Tirando le somme – sottolinea la Consigliera comunale alle Politiche Giovanili Margherita Bensi – Il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della serata che ha subito uno spostamento a causa delle condizioni meteo avverse”.

“È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al montepremi: Elfo Studio Recording, Dancetool Studios, la scuola ArteMusica, Radio 51 Melody, Giardini Sonori, Audiozone Studios, Radio Sound, Orzorock Music per i premi in palio, promozione e preselezioni”.

“Un tributo particolare va anche agli uffici comunali che con la loro attività di coordinamento sono riusciti ad organizzare tutto in maniera perfetta. Nell’ultimo mese si sono dovuti occupare delle tantissime persone che hanno partecipato alle selezioni”.

“Un ringraziamento sentito anche a tutti coloro che si sono impegnati lavorando quotidianamente anche per gestire il disagio provocato dal tempo”.

“Grazie anche all’ ’A.S.D. Basket Borgonovo per lo stand gastronomico che non è stata una cosa da sottovalutare”.

Finale 4 You Contest la giuria e il presentatore

“Una menzione va anche al presentatore della serata Fabio Amici – Sottolinea Bensi – e alla giuria molto competente che non ha avuto un lavoro facile nel giudicare i ragazzi sul palco tutti talentuosi, grazie a Max Repetti Musicista e insegnante , Gabriele Finotti Producer e Organizzatore di Orzorock e Paolo Finetto di radio Sound”.

Finale 4 You Contest un grazie speciale

“Un ringraziamento veramente sentito – sottolinea Bensi – va ai familiari di Elisa, Costantino, William e Domenico per averci prestato alcune bellissinme canzoni dei quattro ragazzi che hanno ispirato il 4YOU CONTEST e che abbiamo proposto in diversi momenti della serata”.

“Quattro ragazzi scomparsi prematuramente che desideriamo ricordare anche nelle prossime edizioni”.

Terza Edizione

“Ora giusto il tempo di riposarci – racconta Bensi – per le vacanze estive e ricominceremo ad organizzare la terza edizione, visto il successo avuto dalle prime due non possiamo fare diversamente, ci vediamo l’anno prossimo”.

I protagonisti della serata

Oltre ai vincitori un tributo va al talento e alla preparazione degli altri partecipanti: Heaven Hewapura, Sourgrapes, Zerosyne, Cricco e 14 Pisa, Mariagiulia Farina, Giada Dacrema, The Speakers. Il ringraziamento anche a tutti i gruppi che hanno partecipato alle selezioni dell’edizione 2023.