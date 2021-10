L’anziana vicina apre la porta a due individui sospetti e si precipita in suo soccorso, i finti poliziotti si allontanano in fretta e furia

Nota due individui sospetti entrare in casa dell’anziana vicina e si precipita a controllare, sventando una possibile truffa. I fatti sono accaduti nei pressi di Gragnano. Una donna ha notato dalla finestra due uomini parcheggiare una Renault di colore bianco davanti all’abitazione della vicina, una donna anziana e sola. I due sono usciti e dopo aver suonato al campanello sono entrati.

A quel punto, la donna, insospettita, si è precipitata a casa dell’anziana e ha iniziato a suonare al campanello a sua volta. A quel punto la coppia di malintenzionati, che in quel momento pare indossassero un berretto con la scritta “polizia”, sono usciti frettolosamente di casa e dopo aver farfugliato qualche scusa in merito a presunti controlli in zona, sono risaliti in macchina e si solo allontanati.

Uno dei due pare avesse anche una cornice fotografica che alla vista della donna ha lasciato nel giardino della vittima. Indagini sono in corso.