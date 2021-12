Fiorenzuola Bees: al PalaMagni contro Bologna Basket 2016 con la voglia di rialzarsi dopo i due ko

Ritorna in campo Pallacanestro Fiorenzuola Bees, affrontando Bologna Basket 2016 nella gara valevole per la 12° Giornata Serie B Girone B Old Wild West.

Lo fa nella giornata di domenica 12 dicembre 2021, affrontando in un PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda ancora a porte chiuse in attesa del completamento dei lavori per l’omologazione ad impianto nazionale una gara importante, la terza della settimana gialloblu, con palla a due alle ore 18.00

Il punto sui Bees

Fiorenzuola viaggia in quarta posizione in classifica con 7 vittorie e 4 sconfitte in stagione, ma vuole fortemente riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive patite in pochi giorni. Prima contro la capolista UEB Cividale e poi, mercoledì scorso, contro la LuxArm Lumezzane per 91-68.

Le ultime due prove offensive dei Fiorenzuola Bees non sono state scintillanti come ad inizio stagione, con due partite sotto i 70 punti che sommate alle altre disputate mantengono comunque ad 81,4 i punti di media della squadra di Coach Galetti. Testimonianza assoluta di quello che è stato l’attacco di Pallacanestro Fiorenzuola 1972 nel primo rush di partite, e che già da domenica vuole tornare ad essere bocca di fuoco a tinte gialloblu.

Il focus su Bologna

L’ultima prestazione casalinga di Bologna Basket 2016 suona da campanello di allarme per i Bees, con i bolognesi capaci di mettere al tappeto con un roboante 110-77 in infrasettimanale Bernareggio.

Con 32 punti del nuovo arrivato Crow, conditi da una vera e propria sparatoria da 3 punti con 7/12. L’ala classe 89 ex Rimini, con un’esperienza decennale in Serie A2 alle spalle, sarà sicuramente uno dei pericoli pubblici numero uno anche al PalaMagni. A lui si è aggiunto un Andrea Graziani da 25 punti in 27 minuti di utilizzo, con la guardia classe 98 a fungere da secondo violino di altissimo livello per la squadra di coach Lunghini.

Bologna Basket 2016 arriva alla gara a quota 8 punti in classifica dopo 11 giornate disputate, con un record di 4 vittorie e 7 sconfitte, di cui 2 vittorie consecutive negli ultimi turni.

Coach Gianluigi Galetti ha inquadrato in questo modo il momento dei Fiorenzuola Bees