Fiorenzuola – Caldiero 1-1 Petdji risponde a Formato. Mister Villa: “Peccato perché sono più due punti persi che uno guadagnato” AUDIO

Il Fiorenzuola sblocca il suo campionato, ma raccoglie un solo punto dalla sfida interna con il Caldiero. Il tecnico Villa ha avuto finalmente una settimana di tempo per preparare la sfida e al “Comunale” in effetti si è visto qualcosa di diverso. I rossoneri schierati con il 3-5-2 sono riusciti a segnare dopo appena 13′: un disimpegno di La Vigna ha finito per diventare un assist per Formato, bravissimo a trafiggere il portiere. Nella ripresa, tuttavia, sono cresciuti gli ospiti che, a 5′ dalla fine, hanno conseguito il meritato pareggio: Petdji trafigge Libertazzi dopo un bel cross dalla sinistra di Zanetti. Colpevole la difesa rossonera che dimentica l’avversario, liberissimo di battere a rete.

La cronaca del match

Le formazioni ufficiali

Fiorenzuola (3-5-2) Libertazzi, Dellagiovanna, Fontana, Marcaletti, Agogliati, Pampaloni, La Vigna, Cazzaniga, Flaminio, Formato, Alluci All. Villa

A disposizione: Cabrini, Del Forno, Orazzo, Barozzini, Deimichei, Morrone, Casarotti, Bertelli, D’Angelo

Caldiero Terme (3-4-1-2) Galli, Boi, Tosi, Baldani Zanetti, Petdji, Muhic, Zorzi Locati Castelli, Zerbato. All. Soave

A disposizione: Palazzini, Della Riva, Soragni, Orfeini, Rizzotto, Pelagatti, Canonici, Ceparano, Eyeh

Arbitro: Marco Belingheri della sez. di Lecco

Assistenti: Alessio Boni, Andrea Bordone: sez. Milano

Primo tempo

Fiorenzuola in campo con la classica divisa rossonera. Gialla a strisce verdi, invece, quella del Caldiero. Iniziata al “Comunale”

2′ Pampaloni entra in area di rigore, ma viene chiuso da ben 3 avversari.

5′ Punizione per il Fiorenzuola dalla trequarti di destra. Alluci serve La Vigna, poi c’è il cross in mezzo. Sugli sviluppi Fontana viene anticipato all’ultimo. Marcaletti prova la conclusione sulla ribattuta: primo corner per il Fiorenzuola. La difesa riesce ad allontanare.

Primo corner anche per gli ospiti. Muhic è pronto. Tutto il Fiorenzuola dentro l’area a difendere. Libertazzi esce senza incertezze.

13 ‘ Marcaletti prova di nuovo il tiro ed ottiene il secondo corner. Alluci la mette indietro per Flaminio, ma il suggerimento è sbagliato.

13′ Si sblocca il Fiorenzuola! La Vigna in disimpegno finisce per servire Formato che supera imparabilmente Galli. Fiorenzuola – Caldiero 1-0!

26′ Occasione per il Fiorenzuola: Cross di Pampaloni che sbatte sulla testa di Formato al limite dell’area piccola che, questa volta, non riesce a trovare lo specchio.

Cross dalla destra del Caldiero, Alluci alleggerisce di testa per Libertazzi non senza qualche brivido.

Formato cerca di tacco Pampaloni in area, ma lo scambio non si chiude

44′ Zorzi mette il pallone in mezzo, Dellagiovanna concede il corner. Tutto il Fiorenzuola all’interno dell’area di rigore. Sugli sviluppi Baldani prova dalla distanza. Libertazzi non rischia la presa: è di nuovo corner. Pallone allontanato dalla difesa dopo la battuta di Muhic.

45′ concessi due minuti di recupero.

Finisce il primo tempo al “Comunale” il Fiorenzuola guadagna gli spogliatoi in vantaggio 1-0 in virtù della prima rete del campionato rossonera, segnata da Formato al 13′



Secondo tempo

Per il Caldiero entra Soragni per Zorzi.

Inizia la ripresa.

46′ subito propositivo il Fiorenzuola: cross di La Vigna per Formato: palla sul fondo.

Baldani la mette in mette in mezzo per Zerbato, conclusione schermata dalla difesa del Fiorenzuola. Primo corner della ripresa per gli ospiti. Tutto il Fiorenzuola nella sua area di rigore. Cross in mezzo e Pampaloni allontana.

59′ Formato entra in area di rigore dal versante di sinistra, prova l’esterno: palla fuori di poco

Caldiero: Rizzotto e Canonici entrano al posto di Locati e Boi.

Fiorenzuola: esce Alluci entra Casarotti

66′ Conclusione di Zerbato e Libertazzi devia in corner. Allontana La Vigna.

Baldani ci prova nei 35m: palla sul fondo.

Fuori Castelli dentro Orseini per il Caldiero.

Occasionissima per il Caldiero. Cross dalla sinistra di Baldani ed Orfeini ad un metro dalla linea di porta, incredibilmente fallisce l’1-1.

Adesso il Caldiero gioca nettamente meglio del Fiorenzuola

Tiro di mancino di Rizzotto dal limite

Entrano Morrone e Deimichei per il Fiorenzuola

85‘ Cross dalla sinistra di Zanetti e Petdji viene dimenticato dalla difesa del Fiorenzuola e pareggia 1-1.

Concessi 4 minuti di recuperro.