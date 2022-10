Fiorenzuola-Gubbio: i rossoneri vogliono continuare a sognare (LIVE dalle 18:00)

Fischio di inizio alle 18:00 al “Comunale” di Fiorenzuola D’Arda per la sfida valevole per la 9^ giornata di Serie C girone B.

Match da bollino rosso quest’oggi per il Fiorenzuola di Luca Tabbiani che in casa sfida il Gubbio. I rossoneri arrivano a questa partita con uno stato di forma pazzesco dopo aver infilato la bellezza di cinque vittorie consecutive in campionato. Vittorie che sono valse il primo posto in classifica a 18 punti condiviso con la Reggiana. L’anno scorso il diciottesimo punto arrivò solamente alle 16^ giornata e questo la dice lunga su quanto stiano pedalando forte i rossoneri.

Quest’oggi, però, i rossoneri sono chiamati ad uno sforzo importante contro la formazione allenata da Braglia. Gli umbri, attualmente sesti, sono reduci da due sconfitte di fila contro Rimini e Reggiana, ma fino a due settimane fa non avevano mai perso. Affamati di riscatto e con una delle migliori difese del girone, sono uno scoglio ostico per i valdardesi.

ASCOLTA FIORENZUOLA-GUBBIO SU RADIO SOUND: CLICCA QUA!