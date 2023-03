Fiorenzuola – Pontedera: i rossoneri vogliono tornare alla vittoria. LIVE dalle 17:30

Al “Comunale” i padroni di casa del Fiorenzuola ospitano il Pontedera nel match valido per la 33^ giornata del girone B di Serie C.

Segui il LIVE di Fiorenzuola-Pontedera sulle frequenze di Radio Sound

Dopo tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima arrivata nell’infrasettimanale di martedì contro la Carrarese, il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani quest’oggi è in cerca del risultato. La vittoria, infatti, manca ai rossoneri da ben 10 giornate e i 6 punti raccolti nel 2023 sono troppo pochi per provare ad ambire ai play-off. Inoltre, la situazione infortuni non aiuta di certo, con l’organico valdardese ridotto all’osso e diversi titolari costretti ai box.

A complicare ulteriormente la situazione è poi l’avversario odierno. Il Pontedera, allenato da mister Canzi, è attualmente ottavo in graduatoria e sta vivendo un ottimo momento di salute con tre risultati utili consecutivi.

