Fiorenzuola – Pro Vercelli: segui il LIVE dalle ore 14:30

Al “Comunale” il Fiorenzuola ospita la Pro Vercelli in un match cruciale per il campionato dei rossoneri. La squadra di Tabbiani è chiamata a vincere per riscattarsi dalla brusca sconfitta contro la capolista Sudtirol, ma soprattutto per provare ad allungare il gap con il fondo della classifica.

Attenzione, però, che non sarà per nulla facile centrare la vittoria. La Pro Vercelli è sì una squadra in difficoltà che non vince dalla decima giornata, ma il cambio al timone degli ultimi giorni con il vercellese Franco Lerda che è subentrato a Scienza può essere la scossa giusta per la reazione.

Le probabili formazioni

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Fiorini, Esposito, Palmieri; Bruschi, Oneto, Currarino. All. Tabbiani.

Pro Vercelli (3-4-3): Rendic; Cristini, Masi, Auriletto; Bruzzaniti, Emmanuello, Erradi, Iezzi; Rolando, Bunino, Della Morte. All. Lerda.

