Fondazione, avanti coi bandi a supporto del territorio: post Covid, dagli enti locali richieste per 445 mila euro. Cultura a scuola, assegnati i primi 140 mila euro a nove progetti

Tre bandi promossi nei mesi scorsi da Fondazione di Piacenza e Vigevano, con importanti investimenti in termini di risorse e di energie.

1) BANDI “DALLA CLASSE ALL’ORCHESTRA” E “BIBLÒH”: ASSEGNATI I PRIMI 140.000 EURO A 9 PROGETTI

2) BANDO POST COVID: DAGLI ENTI LOCALI PRESENTATI 8 PROGETTI PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE SOCIALI (richieste per 445 mila euro)

BANDO POST COVID

Si è chiusa con 8 richieste la prima scadenza del Bando “Post Covid: supporto allo sviluppo delle infrastrutture sociali”, che la Fondazione di Piacenza e Vigevano, in collaborazione con il Gruppo bancario Crédit Agricole, ha lanciato nell’aprile scorso.

Una iniziativa pensata per sostenere le spese che gli enti locali e i gestori di servizi accreditati devono sostenere nella progettazione di infrastrutture sociali (come scuole per l’infanzia, strutture di accoglienza, centri disabili…) che possano essere oggetto di finanziamento da parte di fondi europei, nazionali, regionali e del PNRR.

«L’adesione importante ricevuta entro la prima scadenza del Bando dimostra che abbiamo centrato il segno e individuato uno strumento concreto per dare un sostegno ai comuni dei nostri territori – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi –, uno strumento che, lo ricordo, è nato proprio dal dialogo con gli enti locali, che ci avevano espresso le loro difficoltà legate alla mancanza, al loro interno, di figure professionali esperte di progettazione e la paura conseguente di perdere l’occasione di accedere ai fondi messi in campo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà dunque grazie a questo lavoro di rete se si potranno realizzare tanti interventi di cui le comunità hanno bisogno».

Al 31 maggio, prima scadenza per le richieste, gli Uffici della Fondazione hanno ricevuto le domande da parte di 7 amministrazioni comunali del territorio piacentino: realizzazione e messa in sicurezza di scuole per l’infanzia e interventi per disabili sono alcune delle finalità che i progetti si prefiggono di realizzare.

Complessivamente, l’importo richiesto è pari a 445.000 euro, mentre la somma effettivamente stanziata sarà definita nei prossimi giorni da una Commissione di Valutazione multidisciplinare costituita dagli enti promotori per analizzare e valutare le richieste ricevute.

Il budget totale a disposizione di questo bando è pari a 600 mila euro e l’importo assegnato ai partecipanti viene modulato sulla base dell’entità dell’intervento proposto. Fondazione di Piacenza e Vigevano e Crédit Agricole Italia non interverranno nei termini degli accordi tra beneficiari e fornitori, ma sosterranno i costi – fino a un massimo di € 60.000 per ciascuna proposta – per il supporto alle prestazioni di servizi orientate alla progettazione degli interventi.

Il Bando prevende tre scadenze entro le quali la pratica deve essere chiusa e inoltrata on-line, completa degli allegati richiesti: terminata la prima del 31 maggio, il Bando rimane aperto per una seconda tornata di interventi fino al 15 luglio e, a seguire, fino alla terza scadenza fissata al 30 settembre 2022.

Per presentare la candidatura è necessario utilizzare la procedura “ROL richiesta on-line” consultabile al sito della Fondazione di Piacenza e Vigevano, www.lafondazione.com.

Necessità di chiarimento e domande tecniche sulla procedura di compilazione on-line possono essere comunicate via mail a info@lafondazione.com o al numero 0523.311111.

BANDI DALLA CLASSE ALL’ORCHESTRA E BIBLÒH

Nove interventi per complessivi 140.000 euro di risorse: così il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, nei giorni scorsi, ha deliberato i progetti vincitori dei bandi Biblòh! e Dalla classe all’orchestra, indetti la scorsa primavera e rivolti alle scuole primarie e secondarie del territorio. La selezione si riferisce all’esercizio 2022: i bandi triennali, che prevedono un investimento complessivo di 420.000 euro, saranno riaperti nel 2023.

«La Fondazione ha inteso sostenere un ampliamento della didattica tradizionale con nuovi strumenti e nuove metodologie – commenta Luca Groppi, coordinatore della Commissione Educazione e Ricerca e membro del CdA – . Biblòh!puntaallo sviluppo di biblioteche scolastiche innovative, mentre Dalla classe all’orchestra sostiene ladidattica delle discipline musicali con un’attenzione particolare all’integrazione scolastica».

DALLA CLASSE ALL’ORCHESTRA. Il Bando sosterrà lo sviluppo del talento musicale, per favorire l’inclusione sociale e prevenire dispersione scolastica e disagio giovanile, a partire dall’esperienza del 4° Circolo Didattico di Piacenza. Capofila del progetto finanziato è la scuola primaria Caduti sul Lavoro, che costituirà una rete di scopo insieme alle altre scuole del 4° Circolo, Due Giugno e Taverna, e del 3° Circolo, Faustini, Frank, Dante e Carducci.

L’obiettivo è estendere i benefici dell’intervento a realtà scolastiche che presentano una utenza complessa e multiculturale, costituendo una rete che metta a sistema l’esperienza accumulata negli anni. In particolare, si punta alla costituzione di un’Orchestra di ragazzi per la città, aperta anche a studenti con disabilità, disturbi di apprendimento o in situazione di disagio.

Tra gli aspetti più innovativi del progetto è che esso prevede il coinvolgimento dei giovani del Conservatorio cittadino, che avranno l’occasione di arricchire la propria professionalità in ambito didattico e metodologico, e anche di associazioni o altri soggetti del territorio impegnate in attività come formazione musicale, orchestra-terapia, attività musicali finalizzate all’inclusione di soggetti fragili.

BIBLÒH!. Bibloh! è la rete nazionale delle biblioteche scolastiche innovative, composta da 38 istituzioni presenti in varie regioni e, di queste, 11 scuole appartengono alla provincia di Piacenza. Il Bando promuove un sistema di governance utile a dare organicità e organizzazione al progetto, favorendo interventi più mirati e maggiormente consapevoli dei contesti scolastici in cui si sviluppano. Complessivamente, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha accolto 8 progetti, tutti del territorio piacentino. Del comune capoluogo sono beneficiari la Direzione Didattica 2° Circolo, l’Istituto Dante – Carducci, il Liceo scientifico Respighi e la Scuola media statale Calvino. In ambito provinciale, sono stati selezionati l’Istituto comprensivo Parini di Podenzano, l’Istituto comprensivo di Pianello, l’Istituto comprensivo di Lugagnano nonché l’Istituto superiore di II grado Volta e l’Istituto comprensivo Casaroli, entrambi di Castelsangiovanni.

Nel 2023 saranno assegnati altri 140.000 euro di risorse, 70.000 a disposizione per ciascuno dei due bandi, e altrettanto avverrà nel 2024. Una programmazione pluriennale assicura la continuità dei progetti, così come la possibilità di aprire a nuovi interventi di realtà escluse da questa prima tornata. L’elenco completo dei beneficiari e degli importi assegnati sarà a breve consultabile sul sito della Fondazione di Piacenza e Vigevano www.lafondazione.com