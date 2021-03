Forlì – US Fiorenzuola: Ferrari porta in vantaggio i locali (1-0) LIVE

Tanta voglia di riscatto dopo la beffa dell’andata (vittoria dei romagnoli al 92′) per l’US Fiorenzuola che fa visita al Forlì. I rossoneri, dopo i tre punti portati a casa contro il Seravezza, si dividono il vertice della classifica con la solita Aglianese; mentre, i padroni di casa occupano la settima posizione in graduatoria con l’obiettivo di centrare i play-off distanti solo 4 lunghezze.

Sulla panchina dei valdardesi, quest’oggi, c’è il vice Vincenzo Cammaroto a causa dell’espulsione comminata a mister Luca Tabbiani. Rientra, invece, dopo la squalifica di tre turni Esposito, che parte però dalla panchina.

Fischio di inizio alle ore 15:00 allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì.

La partita

Primo tempo

27′ Forlì in vantaggio! Pera viene lanciato sulla corsa, entra in area, appoggia sulla sinistra per Tortori che alza la testa e serve Ferrari, il quale supera di testa Battaiola. 1-0

25′ Altra punizione da mattonella pericolosa per il Fiorenzuola: Ferri prova la conclusione, ma la palla è troppo alta.

24′ Secondo corner a favore dei valdardesi.

22′ Bella giocata personale di Tortori che però sbaglia l’appoggio finale per il compagno.

20′ Prosegue l’equilibrio iniziale: il Fiorenzuola gestisce il pallone, ma il Forlì non concede spazi.

12′ Buonocunto atterra ancora Bruschi sulla fascia sinistra: Guglieri chiama lo schema, ma i ragazzi di Cammaroto sprecano tutto per fuorigioco.

10′ Match fin qui molto interessante: entrambe le squadre giocano a viso aperto sfruttando soprattutto le fasce.

7′ Primo squillo anche per il Forlì con Tortori che prova ad incunearsi in area dall’out di sinistra, ma i piacentini chiudono il pericolo.

3′ E’ partito fortissimo l’undici rossonero: primo corner conquistato.

2′ Punizione dal limite per il Fiorenzuola per fallo di Buonocunto sul guizzo di Bruschi. Il tiro del bomber della Serie D finisce di poco alto sopra la traversa.

1′ Iniziata al “Morgagni” di Forlì.

Le formazioni ufficiali

Forlì (4-4-2): De Gori; Croci, Giacobbi, Sabato, Mazzocchi; Gkertsos, Battaglia, Buonocunto, Tortori; Pera, Ferrari. All. Graziani

US Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Crotti, Cavalli, Ferri, Guglieri; Zaccariello, Stronati, Perseu; Michelotto, Oneto, Bruschi. All. Cammaroto.

CLICCA QUI per il pre-partita