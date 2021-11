Politica in lutto: addio a Francesco Cacciatore, simbolo della Sinistra piacentina

Mondo della politica in lutto, all’età di 63 anni si è spento Francesco Cacciatore, storico esponente del Centrosinistra piacentino. Cacciatore è deceduto dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Cacciatore ha alle spalle una lunga carriera da amministratore, assessore comunale per due mandati dal 2002 al 2012, assessore al Bilancio della Provincia e vicesindaco nella giunta Dosi fino alle dimissioni nel 2014.

In seguito all’esperienza amministrativa aveva mantenuto salda la sua presenza tra le fila della Sinistra, prima con il movimento “Articolo Uno Movimento Democratici Progressisti”, nato da una scissione del Partito Democratico, poi con Liberi e Uguali, progetto al quale ha aderito insieme a Pierluigi Bersani.