Elezioni politiche, Fratelli d’Italia presenta i suoi candidati: Foti in corsa per la sesta legislatura

Tommaso Foti si prepara per quella che, in caso di elezione, sarebbe la sua sesta legislatura da parlamentare. Il rappresentante piacentino, infatti, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, correrà nel collegio uninominale di Piacenza e sarà capolista nei collegi plurinominali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Romagna.

La sua candidatura è stata annunciata in presenza degli altri candidati emiliani di Fratelli d’Italia. Michele Barcaiuolo (in corsa per il Senato nel collegio plurinominale di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), Alessandro Aragona (candidato nel collegio plurinominale Emilia 1 per il Senato) Gianluca Vinci (in corsa per la Camera nel collegio plurinominale), Gaetana Russo, collegio plurinominale di Piacenza, Parma e Reggio Emilia in corsa per la Camera).