Frecce Tricolori, addestramento a San Damiano: le spettacolari immagini – VIDEO

Volo di addestramento delle Frecce Tricolori, questa mattina, giovedì 11 aprile, sull’aeroporto militare di San Damiano, sede del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza dell’Aeronautica Militare.

In questa stagione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che tutti conosciamo con il nome di “Frecce Tricolori”, si allontana dalla sua base di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, per eseguire voli di addestramento fuori sede.

Questi addestramenti avvengono in diverse località, principalmente su aeroporti della Forza Armata, tra cui Cervia, Ghedi, Grazzanise e Istrana.

L’obiettivo è consentire ai nuovi piloti della formazione di acquisire esperienza nelle manovre del programma acrobatico anche in situazioni senza i consueti riferimenti visivi al suolo, sperimentando caratteristiche orografiche diverse da quelle abituali.