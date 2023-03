Sfilano i giovani di Fridays for Future: “Anche a Piacenza consumo di suolo indisturbato e gestione dei fiumi problematica”

Circa un centinaio di studenti piacentini ha sfilato lungo le vie del centro per chiedere misure urgenti, anche a livello comunale, per contrastare il cambiamento climatico. Sono i ragazzi di Fridays for Future. Ancora dopo cinque anni si trovano in piazza per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle politiche ambientali.

“Ci restano meno di 7 anni per stare entro i termini dell’accordo di Parigi, il tempo stringe!”, dicono gli organizzatori.

“Le drammatiche conseguenza della crisi climatica bussano ogni giorno sempre più forte alle nostre porte e ne possiamo toccare con mano gli effetti: siccità che mette in ginocchio la produzione agricola, eventi meteorologici estremi, ritiro dei ghiacciai alpini a ritmi mai osservati prima d’ora”.

“Eppure nonostante tutto questo ancora non vediamo in campo un’azione politica all’altezza della situazione, né a livello governativo né a livello di amministrazione locale. In tutta la provincia e il territorio di Piacenza il consumo di suolo avanza indisturbato. La gestione della risorsa idrica dei nostri fiumi è terribilmente problematica. Le soluzioni che vengono prefigurate per ovviare al problema non sono per nulla all’altezza del netto cambio di passo che le linee guida dell’Unione Europea ci prescrivono”.