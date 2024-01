Fringe Benefit 2024: Novità e Vantaggi per Dipendenti e Collaboratori

Podcast realizzato dal Dott. Gianluigi Boselli, Commercialista, e la Ragioniera Giulia Ghirardotti.

Benvenuti a un nuovo approfondimento sulle dinamiche fiscali del 2024! Oggi esploriamo un tema di grande rilevanza per dipendenti e aziende: le ultime novità in materia di Fringe Benefit. Scopriamo insieme le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 e come influenzeranno positivamente il mondo del lavoro.

Ti potrebbero interessare altri argomenti fiscali e contabili?

Fringe Benefit 2024: Vantaggi e Novità per Lavoratori e Aziende

Buongiorno a tutti e auguri per un anno ricco di opportunità! Iniziamo il 2024 trattando un argomento di grande interesse per lavoratori e aziende: i Fringe Benefit. Già approfondito l’anno precedente, quest’anno ci sono importanti novità che influenzeranno positivamente i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi. Scopriamo insieme le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

Fringe Benefit 2024: Cosa Cambia

Il Fringe Benefit rappresenta quei benefici accessori alla retribuzione monetaria, sotto forma di beni, servizi o agevolazioni, che l’azienda offre ai propri lavoratori. Nel 2024, la soglia di non imponibilità per l’assegnazione di Fringe Benefit ai dipendenti è stata innalzata a €1000, con un ulteriore incremento a €2.000 in presenza di figli a carico fiscalmente.

Rimborsi per Spese Domestiche

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di rimborsare non solo le spese domestiche, ma anche quelle per l’affitto e gli interessi del mutuo sulla prima casa. Questo ampliamento delle agevolazioni si traduce in un beneficio concreto per i lavoratori, che potranno ricevere un rimborso più ampio, contribuendo al contempo alla deducibilità fiscale per le aziende.

Differenziazione in Base ai Figli a Carico

Per favorire una maggiore equità, la Legge di Bilancio ha introdotto una distinzione basata sulla presenza di figli a carico. L’esenzione contributiva fiscale per i lavoratori dipendenti senza figli a carico è stata portata a €1.000, mentre per coloro con figli a carico è stata aumentata a €2.000. Questo permette di adattare le agevolazioni alle diverse situazioni familiari.

Benefici per Lavoratori e Aziende

I Fringe Benefit, oltre a migliorare le condizioni lavorative e stimolare la produttività dei dipendenti, offrono vantaggi anche alle aziende. La possibilità di incentivare i dipendenti tramite benefici concreti può contribuire a una maggiore fidelizzazione e coinvolgimento dei lavoratori. Al contempo, le aziende possono godere di benefici fiscali derivanti dalla deducibilità di tali spese.

Conclusione

In conclusione, il 2024 si apre con opportunità significative per dipendenti e aziende in merito ai Fringe Benefit. Le nuove disposizioni offrono una cornice più ampia e flessibile, permettendo alle aziende di incentivare i propri collaboratori in modi innovativi. Un beneficio concreto che riflette positivamente sia sulle dinamiche aziendali che sulla qualità della vita dei lavoratori.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia