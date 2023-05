Biglietti omaggio FunCon. Al xxx di xxx l’xx gennaio

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi alla fiera FunCon in programma sabato 27 e domenica 28 maggio a Piacenza Expo.

FUNCON

il nuovo evento dedicato al divertimento e alle passioni

Piacenza Expo

sabato 27 e domenica 28 maggio – ore 21.30

FunCon a Piacenza

Fucnon è il nuovo evento di 10.000 metri quadri interamente dedicato al divertimento e alle passioni.

27-28 maggio | 9.30-19.30 | Piacenza Expo

Cosa trovi a Funcon?

2 super concerti per cantare i tuoi cartoni animati

Grandi concerti in programma al Funcon: sabato 27 maggio il protagonista è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000, dai Pokemon a One Piece, da Dragon Ball ai Cavalieri dello Zodiaco. Domenica 28 maggio è in programma il concerto dei Gem Boy, gruppo rock demenziale bolognese celebre per le cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Viene inoltre allestita un’Area rock che ospita la Battle of the bands, con una postazione del gioco Guitar hero con batteria, chitarra, basso e voce: i visitatori, in singolo o in gruppo, possono cimentarsi nella battaglia musicale sotto la guida dello staff di Funcon. Un tabellone tiene il conto dei punteggi totalizzati da ciascun partecipante, e a fine giornata viene stilata la classifica finale e vengono decretati i vincitori: in palio biglietti per l’evento Xmas Comics di Torino.

Giorgio Vanni

SABATO 27 – main stage – ore 18.00

Giorgio Vanni è un artista, cantante e musicista, conosciuto principalmente perché è la voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tutti noi dagli anni ’90 in poi – Preparati su Spotify

Gem Boy

DOMENICA 28 – main stage – ore 18.00

I Gem Boy sono un gruppo musicale rock demenziale italiano, originario di Bologna.

La band è famosa per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose, con riscrittura dei testi, trattando temi quali il sesso e la poca credibilità dei cartoni animati. Con l’album Internettezza urbana cambiano registro decidendo di creare musiche tutte loro. Nei concerti propongono solitamente anche cover che non inseriscono negli album – Preparati su Spotify

Meet & greet Content Creator:

– Poldo

– Amiketty

– Cydonia

🥊 Area Wrestling

– un grande ring per assistere alle migliori esibizioni e competizioni

– main guest: Stelle Wrestling nazionale ed internazionale IWS

– possibilità di allenarsi sul palco (su prenotazione)

– spettacoli e combattimenti

Area Fumetto & Disegnatori

Il mondo del fumetto e i suoi protagonisti: disegnatori, illustratori e sceneggiatori sono a disposizione del pubblico per sketch e disegni personalizzati.

Area Games

Giochi di ruolo, di carte e in scatola, giochi giganti, dimostrazioni dal vivo, tornei e un’area espositiva con alcuni dei più importanti editori italiani, come Ravensburger, Goliath e Giochi Uniti. L’area games di FUNCON copre tutte le categorie dell’intrattenimento “da tavolo”.

E ce n’è per tutti i gusti: dai giochi di strategia come gli scacchi a quelli di combattimento come Battle Arena, fino ai grandi classici come Dungeons&Dragons, Crossdoom e Majesty.

Storytellers, realtà piacentina di giochi di ruolo, mette a disposizione del pubblico giochi da tavolo per potersi divertire in compagnia, incontrare e connettersi con nuovi amici.

Cosplay

Al FunCon puoi trovare tante attività per i cosplayer, organizzate in collaborazione con l’associazione Cospa Family, tra cui una sfilata competitiva, domenica 28 maggio, che premia l’abilità “artigiana” del concorrente, la sua capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto e le sue doti interpretative e di simpatia, in una sfida all’ultimo abito per l’assegnazione dei premi.

Diverse le categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio. Possono partecipare cosplayer che interpretano qualsiasi personaggio tratto da anime, manga, videogiochi, film, cartoons, fumetti e libri.

A giudicare i concorrenti, una giuria di esperti cosplayer, costituita da Enrico & Marco Callioni, alias Twins Cosplay, due gemelli bergamaschi già vincitori nel 2019 della tappa italiana di qualificazione alle finali mondiali dell’International Cosplay League, e Cinzia Zamboni, alias Terrible King, che da qualche tempo si è unita ai gemelli per formare un trio, con il quale hanno partecipato nel 2022 all’ECG – European Cosplay Gatering di Parigi durante il Japan Expo.

In programma inoltre numerose altre attività: sabato 27, oltre a una sfilata cosplay libera, si svolge il Karacosplay, contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio; domenica 28, oltre alla sfilata competitiva, è di scena il più classico karaoke contest.



Info e iscrizioni alle attività su http://www.cosplaycompetition.com/funcon-cosplay/

Area KPOP

L’area K-pop di FunCon è dedicata alla cultura coreana. Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin Korea Connection, puoi avvicinarti al k-pop (Korean Pop), genere musicale esportato dalla Corea del Sud che affonda le sue radici nel pop, ma che trae ispirazione da altri generi come rap, rock, soul, l’R&B e funk.

Il FunCon ospita la seconda tappa del contest K-Stage Battle League, gara di danza K-pop rivolta solisti, duetti e crew. Il contest nazionale ha debuttato ad aprile a Torino Comics e toccherà nel corso dell’anno varie tappe in Italia.



Durante l’evento potrai partecipare a numerose altre attività incluse nel biglietto:

Random Play Dance: diventa protagonista del flashmob e balla i ritornelli delle canzoni kpop più iconiche.

Kpop Quiz: sei un vero fan del K-pop? Metti alla prova la tua conoscenza con questo gioco Quiz sul K-pop.

Kpop Relay Game: gioco a squadre dove solo chi conosce più coreografie kpop potrà vincere.

Showcase: esibizioni libere di canto e ballo kpop aperte a tutti.

Area Videogames

L’area videogames, realizzata in collaborazione con Lega Esport, è ricca di attività aperte a tutti gli appassionati, con gioco libero su diverse console. Cinque gli spazi tematici dell’area: Nintendo, Microsoft, Sony, Pc e realtà virtuale. In ognuno degli spazi sono ospitate sia le storiche console del passato, con i retrogame più celebri, sia le console più all’avanguardia, con i titoli del momento.

L’area videogames è gratuita.

Cosa trovi?

– area Sony con PS5 in free to play

– area Switch in free to play

– area Nintendo in free to play

– area Retrogaming in free to play

– area Visori VR in free to play

Fandom e oggettistica

Uno spazio dedicato a novità editoriali, ai fumetti classici e a quelli da collezione ma non solo. Negli stand si può trovare un’ampia scelta di oggettistica e gadget, dai funkopop ai poster, dalle magliette agli accessori, oltre a dvd, giochi, videogiochi, memorabilia e costumi.

Area Family

Per rendere la manifestazione accessibile e piacevole per tutte le età, al FunCon è allestita l’area family, uno spazio di gioco, attività e relax protetto ma stimolante.

Si può accedere allo spazio dedicato alle famiglie e ai piccolissimi liberamente durante tutte le giornate di evento.

Giochi, costruzioni e colori per disegnare sono a disposizione dei piccoli visitatori accompagnati, per prendere pausa prima, dopo o durante la visita alla manifestazione.

Area Family gratuita per il pubblico più piccolo:

– area creatività con fogli e pennarelli

– area maxi mattoncini colorati

– area Fantasy

– grande Laser Arena (attività a pagamento)

Area Tattoo

Puoi tatuarti direttamente in fiera dai migliori tatuatori selezionati da Funcon:

– main guest: Alle Tattoo

Area Food

Acquista o consuma direttamente in fiera:

– instant noodles giapponesi e coreani

– bevande introvabili da tutto il mondo

– caramelle, waffle e fontane di cioccolato

– Matcha, Mochi

– Pesce Portafortuna

– Zucchero filato

Zona Rossa – Fumetto Erotico

Dopo il grande successo di Torino Comics, arriva anche al FunCon di Piacenza la Zona Rossa, solo per un pubblico maggiorenne, dedicata ai fumetti erotici.

MOSTRE

I maestri dell’eros italiano, che raccoglie le tavole di alcuni dei più grandi fumettisti italiani che si sono cimentati nel genere, come Manara, Jacovitti, Crepax, Giardino, Serpieri;

I maestri dell’eros giapponese, una esposizione di 10 tavole di mangaka giapponesi a tema erotico, realizzata in collaborazione con Magic Press;

“L’eros contemporaneo” mette in mostra alcune tavole di autrici erotiche italiane contemporanee.

Info pratiche e FAQ:

– acquista online il tuo biglietto e accedi subito

– orari dalle 9.30 alle 19.30

– puoi portare il tuo amico di fiducia a 4 zampe

– quasi tutte le attività, inclusi i due concerti, sono gratuite

– puoi acquistare direttamente i tuoi prodotti preferiti

– non puoi uscire da Funcon & rientrare

– non ci sono limiti di età, è un evento aperto a tutti

