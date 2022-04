Funerale Davide Reboli: sabato mattina alle 11 allo Stadio “Garilli”

Venerdì (22 aprile) alle ore 10 allo stadio Garilli sarà possibile salutare la salma, mentre il funerale è fissato, sempre allo stadio, per sabato (23 aprile) alle ore 11. A comunicarlo sono i famigliari di Davide.

La famiglia Reboli ringrazia anche il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, che si è messa a disposizione affinché i funerali di Davide si potessero tenere allo stadio.

Il comunicato della Curva Nord Piacenza

La Curva Nord comunica che i funerali del nostro leader Davide Reboli si svolgeranno sabato 23/04/2022 alle ore 11:00 presso lo Stadio Leonardo Garilli.

I ragazzi della Curva invitano tutta la cittadinanza; gruppi Ultras amici e non; semplici tifosi a ritrovarsi alle ore 9:30 nel piazzale dello Stadio per poi tutti insieme entrare in CURVA per un ultimo saluto A MODO NOSTRO, lo merita l’UOMO; l’ULTRAS e tutto ciò che ha rappresentato per questa città e per il nostro movimento. Chiediamo che la cerimonia funebre si svolga in rigoroso silenzio.