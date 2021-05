Anni di furti al magazzino SDA di Monticelli, condanne fino a otto anni

Anni di furti per 10 milioni di euro e merce rivenduta da negozianti complici, condanne fino a 8 anni per otto membri dell’organizzazione che per anni avrebbe sottratto merce al magazzino SDA di Monticelli per avviare un vero e proprio commercio clandestino di prodotti di vario tipo.

Tutto era iniziato nel 2017 quando le denunce di furti avvenuti nello stabilimento iniziavano a essere troppo numerose: i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola, coordinati dal pm Matteo Centini, sospettavano che ci potesse essere qualcosa di più di qualche semplice ladruncolo.

Erano partite dunque le indagini che in effetti avevano gettato luce su un sistema piuttosto ramificato. L’operazione, denominata “Stealing job”, era terminata il 30 giugno 2020 quando i carabinieri avevano arrestato in un blitz 37 persone. Erano 94 invece gli indagati.