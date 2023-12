Furti in abitazione e truffe online in crescita, oltre 120 mila chiamate al 112, il bilancio 2023 dei carabinieri

Quasi 10 mila reati rilevati, per uno su quattro di questi si conosce il presunto autore. È il bilancio, in positiva crescita, dei carabinieri del 2023. Nello specifico i reati sono stati 9.865 contro i 9.968 del 2022. A fronte di un leggero calo dei reati crescono quelli di cui è noto il presunto autore, 2.656 contro i 2.429 dell’anno scorso. Nel 2023 sono state 120.451 le telefonate al 112, 14.587 di queste hanno innescato un intervento. In 1.509 casi si trattava di un soccorso. Tra i reati in aumento risultano i furti in abitazione: se nel 2022 erano stati 732, nel 2023 i carabinieri hanno ricevuto 921 denunce. In crescita anche le truffe online. Ultimo dato particolarmente preoccupante riguarda il numero per risse, litigi e zuffe, ovvero ben 3.437 in un anno.