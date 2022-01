Rivivere la gara artistica tra Procaccini e Carracci con una visita guidata il 23 gennaio

Domenica 23 gennaio alle ore 16.00 tornano gli appuntamenti di «Piacenza da scoprire», organizzati dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio, Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour, che ci accompagneranno ogni quarta domenica del mese per tutta la durata delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, fino a conclusione del 2022.

Grazie a una visita guidata in presenza, rivivremo la gara artistica tra Procaccini e Carracci in Cattedrale e non solo.

Nel Duomo di Piacenzasi conservano importanti decorazioni del primo Seicento che raccontano l’infinita bellezza del Divino, ma soprattutto il ruolo centrale avuto da Maria nella storia della salvezza. Sotto gli affreschi del presbiterio, ammireremo la grande pittura del Procaccini e del Carracci, ricostruendo il ciclo con le opere conservate in Palazzo Vescovile, per un viaggio nel tempo nella Cattedrale del Seicento, risplendente non solo di affreschi, ma anche di dipinti ora esposti al Museo Kronos.

La prenotazione è obbligatoria per il contingentamento dei partecipanti. Per prenotare scrivere una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com o chiamare il 331 4606435 dalle 10:00 alle 18:00. Sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto cioè con la vaccinazione completa o la guarigione dal Covid) e indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2.

Costo: biglietto speciale 3,00 €

Possibilità di effettuare un abbonamento per tutti gli 11 itinerari al costo di 25,00 €