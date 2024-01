Gas Sales Bluenergy Piacenza: Il Trionfo di Fabrizio Gironi e la Carica Verso Trento

Nel fragore della Superlega di volley maschile, la Gas Sales Bluenergy Piacenza si ritrova in una fase cruciale, plasmata dalla dedizione dei suoi atleti, tra cui spicca la figura del talentuoso schiacciatore, Fabrizio Gironi. In un’intervista esclusiva, Gironi condivide riflessioni approfondite sulla recente vittoria contro Berlino e la risposta formidabile dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia. Affrontiamo il racconto di un viaggio avvincente nel mondo del volley, guidato dalla passione e dalla forza di una squadra decisa a conquistare le vette della Superlega.

Precedente puntata: Volley – Gas Sales Piacenza a Catania contro l’ultima della classe, Hoffer: “Non esistono partite facili” – PODCAST

Il Richiamo della Vittoria

Dopo l’amarezza della Coppa Italia, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha espresso la sua risposta in modo eloquente, consolidando quattro vittorie consecutive e mantenendo saldo il terzo posto in classifica. Fabrizio Gironi, schiacciatore di punta della squadra, sottolinea l’importanza di ogni vittoria, delineando come la sconfitta con Milano abbia acceso una fiamma di determinazione nel cuore della squadra.

“Sicuramente è stata una sconfitta che ci ha fatto molto male. La partita con Milano è stata molto combattuta, e forse è stata l’unica partita veramente brutta che abbiamo giocato. Ma non credo che sia cambiato qualcosa. In ogni partita, anche in quelle perse, non abbiamo mai fatto brutte figure. Forse è stata la sconfitta che ci ha dato ancora più voglia di vincere.”

La Magia di Berlino

Il palcoscenico europeo ha visto brillare la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con una vittoria significativa contro Berlino nell’ultimo match del girone di Champions League. Fabrizio Gironi racconta l’entusiasmante esperienza di giocare in un palazzetto colmo di tifosi avversari e descrive la partita come una delle migliori della stagione.

“Era una partita molto importante per noi. Saltare un turno preliminare è un vantaggio, e vincere così è stato ancora più gratificante. Era davvero una bella partita, e il pubblico avversario ha reso l’atmosfera ancor più elettrizzante.”

Il Futuro in Campo Vista Trento

Il cammino vincente della Gas Sales Bluenergy Piacenza non conosce pause, e il prossimo ostacolo è rappresentato da Trento, la capolista e campione d’Italia in carica. Gironi rivela come la squadra si stia preparando per questo confronto cruciale, sottolineando l’importanza di rimanere nelle posizioni alte della classifica.

“Prendiamo una squadra che sta meritando di vincere questa Superlega. Sarà una partita difficile, ma vogliamo avvicinarci e rimanere nelle posizioni alte della classifica. Dovremo essere concentrati, anche se stiamo affrontando un periodo stressante con molti viaggi.”

In ogni parola di Fabrizio Gironi emerge la passione e l’impegno che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza verso il successo. La squadra è pronta a sfidare le avversità e a conquistare nuove vette nel mondo competitivo della Superlega di volley maschile. Il viaggio continua, e gli appassionati seguaci della squadra non vedono l’ora di vivere ogni emozionante capitolo di questa avventura.

PODCAST – Primo Tempo

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni venerdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.