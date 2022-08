Volley – Gas Sales Piacenza, completato lo staff medico e tecnico con Amoroso e Zucchi

Oltre ad avere definito la composizione del roster che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di SuperLega che inizierà il 2 ottobre, Gas Sales Piacenza ha definito lo staff che si occuperà della complessiva gestione fisica e tecnica degli atleti.

Direttore Sportivo è stato promosso Alessandro Fei, confermato in gran parte lo staff tecnico con a capo coach Lorenzo Bernardi coadiuvato dal piacentino Massimo Botti che dal 2018 è sulla panchina biancorossa e per il secondo anno consecutivo il Preparatore Atletico sarà Davide Grigoletto. Nuovo lo scout man: Giuseppe Amoroso, classe 1977 arriva da Ravenna e vanta diverse esperienze alle spalle in qualità di “uomo della statistiche”.

Lo staff medico, vede la conferma del Dottor Carlo Segalini, volto noto dello sport piacentino a cui si aggiunge il Dottor Francesco Zucchi, medico piacentino specialista in medicina fisica e riabilitativa.

“Sono particolarmente contento di continuare a fare parte di una società così prestigiosa, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è una realtà importante per la nostra città e la prossima stagione porterà il nome di Piacenza in giro per l’Europa”.

Confermati i fisioterapisti Federico Pelizzari e Federico Usai mentre in qualità di osteopata, in fine, è confermato Giovanni Berzioli.