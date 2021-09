Gas Sales Piacenza, ecco Brizard e Lagumdzija: “Felici di essere in biancorosso”

Presentazione questa mattina presso Nordmeccanica SPA del palleggiatore Antoine Brizard, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e dell’opposto Adis Lagumdzija. Grande soddisfazione da parte di Nordmeccanica SPA, Gold Sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che riconferma la partnership iniziata nella stagione 2019/20.

Vincenzo Cerciello, Vicepresidente Nordmeccanica SPA

“Siamo molto contenti di essere nuovamente al fianco della Gas Sales Piacenza. Crediamo nel progetto della Presidente Elisabetta Curti e del suo staff. Condividiamo la stessa passione per lo sport, l’amore per il territorio che ci ha accolti e insieme desideriamo vincere. Negli anni Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è cresciuta anche grazie alla presenza di nomi importanti. Con questa squadra desideriamo portare la città di Piacenza in Europa”.

Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza

“Il palleggiatore Antoine Brizard e l’opposto Adis Lagumdzija sono due “gioielli” votati all’attacco che ben rappresentano lo spirito competitivo della nostra squadra e del nostro Gold Sponsor Nordmeccanica SPA, che ha creduto sin da subito nel nostro progetto. Quest’anno abbiamo formato un roster competitivo con il quale puntiamo a raggiungere la qualificazione nelle competizioni europee. Sono certa che sarà un campionato di Superlega emozionante: prima dell’esperienza olimpica avevamo già notato il talento del palleggiatore francese e con la sua fisicità, l’opposto naturalizzato turco, si è imposto nel nostro campionato e siamo certi che abbia un ampio margine per poter migliorare e contribuire alla crescita della squadra”.

Antoine Brizard, regista e campione olimpico

“Sono molto felice di giocare per una squadra così importante come la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il campionato italiano è sicuramente tra i più importanti e difficili, ma credo molto nell’allenatore e nel progetto e puntiamo a raggiungere i playoff. La medaglia d’oro che porto al collo è lo stimolo per scendere in campo con maggiore confidenza.”

Adis Lagumdzija, giovane opposto

“Sono molto felice di poter giocare in Italia e ho voglia di vincere. Ho potuto toccare con mano l’alto livello e la grande qualità del lavoro qui alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il team è molto bello e il mio obiettivo personale è di essere il numero uno. Non vedo l’ora di scendere in campo.”

L’occasione è stata quella di presentare anche parte dello staff tecnico: Federico Usai, fisioterapista, che ha collaborato con realtà sportive importanti come Zebre Rugby Club e Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

La prossima conferenza stampa si terrà giovedì 30 alle ore 11.30 presso Pagani Geothecnical. Saranno presenti l’allenatore Lorenzo Bernardi e i giocatori Toncek Stern, Francesco Recine, Aaron Russell, lo scoutman Paolo Zambolin e il dottor Carlo Segalini.

Domenica 3 ottobre alle 18.00, presso la Basilica di Sant’Agostino in Stradone Farnese 14 a Piacenza, è in programma la presentazione della squadra e dello staff.

Ospite d’eccezione l’attore e comico Maurizio Lastrico, che affiancherà il nostro speaker Nicola Gobbi. Sarà possibile seguire in diretta streaming la presentazione 2021/22 digitando il link: https://www.facebook.com/editorialeliberta e https://www.facebook.com/gassalespiacenza