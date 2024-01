Gas Sales Piacenza-Allianz Milano 3-2: Romanò ancora richiamato in panchina, ma i biancorossi la spuntano al tie break. Lucarelli sul mercato: “Non ho ancora deciso” AUDIO

Tra Piacenza e Milano al Palabanca Sport è un’altra battaglia dopo quella andata in scena mercoledì scorso in Coppa Italia che visto primeggiare la formazione di Piazza dopo aver annullato ben 6 match ball a quella di Anastasi. Anche in campionato ci sono voluti 5 set ed oltre due ore di pallavolo per decretare un vincitore, ma questa volta la Gas Sales Blue Energy ha potuto esultare di fronte al suo pubblico.

Piacenza conferma lo starting six preannunciato e sembra essersi tolta le scorie dell’eliminazione. Romanò pare definitivamente sbloccato ed i locali vincono il primo set 25-23.

E’ solo un fuoco di paglia, perché Milano, che ha cambiato ben metà dello scacchiere impatta immediatamente 25-21 grazie ai colpi di Dirlic e Lose. Romanò, visibilmente deluso, viene richiamato in panchina dal suo allenatore: ormai quello dell’opposto titolare della Nazionale è un caso. Al suo posto entra Gironi. Non è l’unica mossa di Anastasi che inserisce anche Ricci per Caneschi ed Andringa per Recine. Milano però sfrutta i tanti errori al servizio dei piacentini, troppi per una formazione di vertice e vince anche il terzo set 25-19.

Qui però parte la grande rimonta di Piacenza che conduce dall’inizio il quarto parziale con un Lucarelli sempre attento: sarà il brasiliano il più costante dei biancorossi. I piacentini mantengono il vantaggio costruito nel cuore del parziale e chiudono 25-19.

Questa volta il tiebreak sorride a Piacenza: in questo set si rivede anche Romanò, “scongelato” dalla panchina per il servizio si rivelerà fondamentale con due ace. Per la Gas Sales Blue Energy sono due punti fondamentali. Un successo importante anche per il morale in vista della gara di Champions di mercoledì prossimo: alle 18:00, in Turchia serve un successo con Ankara per mettere in cassaforte il passaggio del turno.

Lucarelli: “Vittoria contro una grande squadra, il mercato? Non ho ancora deciso”

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

MILANO: Dilric, Porro, Vitelli, Loser, Mergarejo, Kaziyski, Catania (L). All. Piazza

La partita

Primo set

Piacenza ha lo stesso starting player di mercoledì scorso, Milano cambia 3 elementi su 6. Si comincia punto a punto. Biancorossi avanti 3-2. Passa Loser 3-3. Ace di Loser 3-4. Ace di Recine 5-5. Grande equilibrio iniziale 8-8. Sorpasso Milano 9-10, muro di Loser. Romanò ancora fermato dal muro a 3: ancora negativa la partenza dell’opposto azzurro 9-11. Errore di Recine 10-13. Errore di Romanò 14-11 per Milano. Recine da posto 4 (12-14). Milano conduce 16-13. Ace di Brizard e Piacenza torna sotto 15-16. Grande attacco di Kaziysky da posto 4 (15-17). Piacenza impatta 19-19. Sorpasso dei biancorossi che ringraziano Dirlic, autore di due errori consecutivi. Milano impatta sul 21-21. Romanò passa 22-21. Errore di Gironi 22-22 (Piacenza ha sbagliato 9 battute in questo set). Primo tempo di Simon 23-22. Mani out di Reggers 23-23. Mani out di Lucarelli e set point per Piacenza 24-23. Invasione di Reggers e Piacenza vince il primo set 25-23.

Secondo set

Piacenza parte forte 4-2. Romanò si è sbloccato 9-6 , mentre Recine e Lucarelli stanno dominando la fase offensiva. Merito di Brizard che trova sempre l’uomo giusto. Controbreak di Milano 9-9. Parallela di Romanò 12-11. Mani out di Romanò 13-11. Muro di Vitelli 13-14, sorpasso dei lombardi. Ancora Vitelli 14-15. Primo tempo di Simon 15-15. Grande attacco di Kaziynski 16-17. Ace di Kaziynski 16-18. Recine a bersaglio 17-18, muro a zero per il biancorosso. Mani out di Dirlic 17-19. Pallonetto di Dirlic 18-20. Recine passa con il muro a tre 19-20. Vitelli quasi no look 19-21. Grande colpo di Kaziynsky 19-22. Anastasi chiama timeout. Invasione di Piacenza 19-23. Muro di Piacenza 20-23. Grande giocata di Brizard di seconda intenzione 21-23. Errore di Gironi 21-23 (12esimo errore al servizio per Piacenza). Milano vince 21-25 e impatta sul 1-1.

Terzo set

Anastasi, come in Coppa, sostituisce Romanò con Gironi, faccia delusa per l’opposto della nazionale italiana. Gran punto di Lucarelli 6-5. Porro serve Dirlic che passa con il muro a zero 6-7. Errore di Brizard al servizio 7-8. Primo tempo di Simon 8-8. Parallela di Dirlic 9-10. Muro a tre di Milano 9-11. Diagonale vincente di Mergarejo e Anastasi chiama timeout sul 9-12. A segno Gironi. Dentro Ricci, fuori Caneschi. 15esimo errore di Piacenza al servizio nella partita. Recine a segno 11-13. Milano allunga dopo una grande difesa di Catania. Passa Kaziynski 14-19. Murata di Dirlic 14-20, Andringa entra al posto di Recine. Gironi torna a -5, ma Milano è in fiducia. Loser va in doppia cifra: 15-21. Andringa da posto 4 (16-21). Porro serve Dirlic 16-22. Attacco a tutto braccio di Gironi 17-22. Mergarejo beffa Scanferla 17-23. Gironi è il più positivo di Piacenza 18-23. Set point per Milano 18-24. Milano vince 25-19.

Quarto set

Piacenza avanti 8-6. Loser ferma Lucarelli a muro 8-8. Lucarelli in pallonetto 9-8. Bel punto di Recine 10-8. Pipe di Recine 11-9. Ennesimo errore di Piacenza al servizio (il 18esimo in questa partita) 11-10. Muro di Simon su Mergarejo 13-10. Piazza “scongela” Matteo Piano che rileva Vitelli. Errore di Dirlic 14-10 timeout per Piazza. Errore di Lucarelli 14-11. Errore di Recine con il muro a uno 14-12. Milano torna a -1 (14-13). Primo tempo di Simon 15-13. Ace di Simon 16-13. Errore di Mergarejo da posto 4 (17-13). Errore di Kaziynsky (era un colpo difficilissimo) 14-19. Mani out di Dirlic 15-19. Recine trova il muro di Loser che è in ritardo e la palla esce 15-20. Errore di Gironi 16-20. Lucarelli sfrutta bene le mani del muro. Torna Romanò seppur solo per il servizio. Errore dai 9 metri per Romanò che torna subito in panchina (20 errori al servizio per Piacenza). Altro errore di Kaziynsky 22-17. Muro di Simon 23-17. Parallela di Dirlic 23-18. Passa ancora Fabrizio Gironi ed è set point Piacenza 24-18. Recine chiude 25-19.

Tie break

Muro di Simon e Gironi 4-2. Dirlic in pallonetto 4-3. Recine viene murato da Dirlic. Ancora Dirlic (23 punti per lui) e Milano sorpassa 4-5. Anastasi chiama timeout. Non c’è tocco sull’attacco out di Gironi 4-6. Mergarejo allunga per Milano 4-7. Primo tempo di Simon 5-7. Milano arriva per prima all’ottavo punto: 5-8. Checco Recine sfonda il muro di Milano 6-8. Pallonetto di Dirlic 6-9. Mani out di Recine 7-9. Pallonetto delizioso di Lucarelli 8-9. Grande difesa di Scanferla e Lucarelli impatta 9-9 dentro Piano e Zonta per Milano. Vitelli a bersaglio 9-10. Ancora Lucarelli 10-10. Ace di Romanò chiamato in campo per il servizio 11-10! Ancora lui! Ace di Romanò su Ishikawa 12-10! Kazyinsky passa sul muro a due di Piacenza 12-11. Errore di Porro 13-11. Errore di Lucarelli con il muro a uno 13-12. Kaziynsky sbaglia al servizio ed è match point Piacenza. Mani out di Mergarejo e Anastasi chiama timeout 14-13. Simon chiude il tie break 15-13!