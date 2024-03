Gas Sales Piacenza-Modena, LIVE dalle 18:00 su Radio Sound

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 3 marzo (ore 18.00) al PalabancaSport dove affronterà la Valsa Group Modena nella gara valida per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.

In palio punti importanti soprattutto per i biancorossi, attualmente terzi in classifica, per comporre la griglia di partenza dei Play Off Scudetto mentre i modenesi sanno già di chiudere la Regular Season all’ottavo posto in graduatoria e certi di affrontare nei Quarti la capolista Trento.

I possibili sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

MODENA: Davyskiba, Bruno, Juantorena, Rinaldi, Sanguinetti, Brehme, Gollini (L). All. Giuliani