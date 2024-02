Gas Sales Piacenza-Taranto, LIVE su Radio Sound dalle 18:00

Neppure il tempo di metabolizzare il passo falso di Verona che si torna subito in campo. Sabato 17 febbraio, al PalabancaSport nell’anticipo della nona giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, la Gas Sales Piacenza sfida la Gioiella Prisma Taranto (ore 18.00 diretta su Radio Sound).

Dopo le due battute d’arresto consecutive con Monza e Verona, Gas Sales Piacenza vuole riprendere a correre in campionato per mantenere la terza posizione in classifica ora minacciata da Lube Cucine Civitanova e Rana Verona.

I possibili sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

TARANTO: De Haro, Sala, Lanza, Gutierrez, Jendryk, Gargiulo, Rizzo (L). All.