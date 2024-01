Gas Sales Piacenza-Trento, live su Radio Sound dalle 16:00

PalabancaSport sold out per la quarta giornata di ritorno del campionato di SuperLega. Gas Sales Piacenza apre il programma domenicale della giornata (ore 16.00 diretta Radio Sound) e affronta l’Itas Trenino, prima in classifica contro terza forza del campionato.

Dopo la bella vittoria ottenuta a Berlino che ha sancito il primo posto nella Pool C di Champions League, Gas Sales Piacenza scende in campo con Trento con l’obiettivo di continuare la sua corsa in campionato in cui ha vinto le ultime quattro partite.

I possibili sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

TRENTO: Rychlicki, Sbertoli, Lavia, Michieletto, Kozamernik, Podrascanin, Laurenzano (L). All. Soli