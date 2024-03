Gas Sales Piacenza, con Modena per dimenticare la Champions e confermare il terzo posto. Primo Tempo con Yuri Romanò

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Yuri Romanò, opposto della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

#PrimoTempo #Superlega #atuttogas

Precedente puntata: Gas Sales Piacenza, con Civitanova è decisiva per il terzo posto. Primo Tempo con Ninni De Nicolo

I biancorossi escono dalla Champions League sconfitti 3-0 dallo Jastrzebski Wegiel: “Un grande peccato, ci tenevamo tantissimo. Un grande peccato anche per come era andata la sfida all’andata, ma non siamo riusciti a ripetere la prestazione in casa loro. Ci dispiace tanto perché era alla nostra portata. Terzo set? No, il grosso rammarico riguarda il secondo, dove eravamo sopra di un bel po’ e ci siamo fatti riprendere. Quel parziale era da vincere e avrebbe cambiato l’inerzia della sfida”.

Domenica c’è l’ultima di regular season contro Modena: si gioca alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza. “Partita molto importante. Il campionato è l’ultimo obiettivo della stagione, quindi metteremo tutte le energie in quella direzione. Con Modena è l’ultimo sforzo della regular season per blindare il terzo posto e garantirci un primo turno con la prima partita in casa. Daremo tutto per vincere”.

PODCAST – Primo Tempo

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni venerdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.