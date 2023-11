Martedì 7 novembre a XNL Piacenza, in via santa Franca 96, è in programma “Generare Futuro”. Durante l’incontro, con inizio alle ore 18, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi illustrerà in sintesi le linee strategiche dell’ente di via Sant’Eufemia per il triennio 2024 per poi lasciare poi spazio a un’ospite d’eccezione: la “Signora delle Comete” Amalia Ercoli-Finzi.

Generare Futuro, incontro il 7 novembre a XNL Piacenza

«Avremo con noi una straordinaria testimone del nostro tempo e insieme una persona sempre proiettata verso il futuro – commenta Roberto Reggi – che ci consentirà di andare oltre ai numeri e ai progetti, per offrirci spunti e riflessioni sui alcuni dei temi che devono essere al centro dell’operato della Fondazione e di tutta la nostra comunità. Penso ai giovani in particolare. Insieme a lei vogliamo interrogarci su cosa possiamo fare per mettere le nostre ragazze e i nostri ragazzi nelle condizioni di prendere in mano la propria vita e di lavorare per un mondo migliore di quello che gli stiamo lasciando. Se Amalia Ercoli-Finzi sarà qui con noi è anche grazie al generoso supporto che ci ha dato il Politecnico che voglio ringraziare particolarmente».

Classe ‘37 e prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia, Ercoli-Finzi è una delle personalità più importanti al mondo nelle scienze e tecnologie aerospaziali (consulente NASA, ESA ed ASI) ed è nota al grande pubblico come responsabile scientifica della celebre missione Rosetta, che ha portato una trivella su una cometa a 500 milioni di chilometri dalla Terra. Porta il suo nome un asteroide e anche uno dei due rover della missione ExoMars, che cercherà tracce di vita su Marte. La scienziata, madre di cinque figli, è anche impegnata nella promozione delle discipline scientifiche presso le ragazze. La sua arguzia e simpatia negli ultimi tempi l’hanno resa celebre anche sul piccolo schermo, su Rai 3, come ospite ricorrente della trasmissione “Splendida cornice” di Geppi Cucciari.

Per la prima volta a Piacenza, Ercoli-Finzi sarà intervistata dal direttore del quotidiano Libertà Pietro Visconti insieme ad alcuni giovani YouthBanker, impegnati in progetti sociali promossi dalla Fondazione.

Informazioni

Al termine piccolo rinfresco a cura dell’Officina sociale Dolce Positivo di Vigevano in collaborazione con la cooperativa sociale 180 – a noi il cioccolato fa impazzire.

Per informazioni e per confermare la partecipazione: 0523 311111.