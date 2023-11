Una settimana con Ghittoni e Guercino, aperta fino il 25 novembre la mostra al PalabancaEventi 

La Banca di Piacenza ha aperto lunedì pomeriggio al pubblico – e fino al 25 novembre – la mostra permanente di Francesco Ghittoni (1855-1928), allestita al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Fioruzzi). L’occasione di questa apertura straordinaria è data dal recentissimo arricchimento della citata collezione, con l’acquisto di due Marine (oli su cartone, cm. 15×51, del 1895-96) che raffigurano il borgo ligure di Sori. La raccolta del Ghittoni si riferisce alla produzione degli anni che vanno dal 1880 al 1896, ritenuto da Ferdinando Arisi il periodo di più libera ispirazione del pittore.

L’apertura straordinaria della Collezione Ghittoni è stata anche l’occasione per presentare al pubblico uno degli ultimi acquisti di rilievo che sono andati ad impreziosire la collezione d’arte della Banca: il Ritratto immaginario di Bentivoglio de’ Bentivoglio, opera del Guercino realizzata tra il 1661 e il 1663. Bentivoglio è una leggendaria figura della seconda metà del 1200 e capostipite della famiglia che, nel 1400, dominò la città di Bologna. Dinastia che ha legami di parentela con la famiglia piacentina degli Omati. L’opera della Banca di Piacenza verrà poi esposta al museo Kronos della Cattedrale, in occasione della Salita al Guercino (abbinata alla Salita al Pordenone) prevista per tra dicembre e giugno 2024.

L’apertura della mostra è stata preceduta – in mattinata – da una breve illustrazione delle nuove opere da parte di Valeria Poli a beneficio di Amministratori e Sindaci della Banca, di esperti d’arte e di alcuni amici dell’Istituto. Questo momento è stato ripreso dalle telecamere della trasmissione Report (Rai 3).

ORARI APERTURA MOSTRA

L’arricchita mostra permanente di Francesco Ghittoni (con esposizione anche dell’opera del Guercino Ritratto immaginario di Bentivoglio de’ Bentivoglio) al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Fioruzzi) sarà visitabile nei seguenti orari: da martedì 21 a venerdì 24 novembre dalle 15 alle 19; sabato 25 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.