Giacomo Rovero danzatore e talento piacentino nominato ballerino solista al Royal Ballet di Londra

Giacomo Rovero, la sua passione per la danza e la dedizione lo portano a traguardi importanti. E’ quanto sta accadendo in queste ore al talento piacentino arrivato al Royal Ballet di Londra nella stagione 2018/19.

Un percorso fatto di impegno, due anni di studi in Italia, una trasferta in Germania a soli 14 anni per entrare alla scuola Hamburg Ballet. Giacomo non si è fermato li, ha fatto l’audizione per la Royal Ballet School, si è poi diplomato come “Most Outsanding Male Graduate” della classe 2016. In queste ore l’annuncio sui social del Royal Ballet di Londra con la promozione ufficiale di Giacomo Rovero al ruolo di solista da Febbraio 2024 prossimo.

La nomina comunicata al termine di una replica dello “Schiaccianoci”.