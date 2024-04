Anteprima docufilm “Cisss-lé” il 19 aprile a Morfasso. Il gioco della Morra (che ha quasi 3.000 anni di storia, dagli Egizi in poi) ha popolato da sempre anche le nostre montagne e negli ultimi tempi sta ritrovando vigore grazie alle nuove leve che si avvicinano a questa esperienza che non è certamente solo un gioco.

Ecco che arriva, quindi, un mini docufilm proprio su questo gioco e l’anteprima di “Cisss-lé” si terrà venerdì 19 aprile alle ore 21.00, presso l’osteria Zia Valentina di Morfasso, con ingresso libero. L’opera, scritta e diretta dal regista Gian Francesco Tiramani, è un’opera che racconta in modo decisamente originale la storia del gioco della Morra, uno dei più antichi al mondo.

Il gioco della Morra, il 19 aprile a Morfasso anteprima del docufilm “Cisss-lé” diretto da Gian Francesco Tiramani

Un’occasione anche per ricordare personaggi, luoghi ed abitudini della montagna piacentina destinati a sparire nel breve periodo; il tutto grazie a morfassini doc che – senza particolare sforzo – sono diventati attori per un pomeriggio.

Il gioco della Morra da sempre ha le sembianze di una coinvolgente rappresentazione teatrale i cui ingredienti immancabili sono ritmo, musicalità, scaltrezza, velocità e intuizione.

Tutti elementi del gustoso cocktail che si trovano nel cortometraggio dove si alternano partite avvincenti, racconti colorati e didascalie storiche.

E mentre i pugni scuotono con forza il vecchio tavolo da osteria la voce dei giocatori diviene una sinfonia emozionante con i toni che a tratti si fanno imperiosi, sia per tentare di trarre in errore l’avversario che per sottolineare il punto conquistato.

Attenti, poi, ai tentativi di barare perché – come si sente raccontare nel film – “a quei tempi dovevi tentarle tutte per vincere perché se perdevi poi non avevi i soldi per pagare”