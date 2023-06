Giornata del donatore del sangue 2023, donazioni in aumento a Piacenza. Mina Sibra: “Bene, ma non fermiamoci” – AUDIO

Si celebra il 14 giugno anche a Piacenza la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023”, il giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni. Lo slogan del 2023 è “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”, un messaggio che l’OMS ha scelto per sensibilizzare le persone sulla tematica dell’altruismo e sull’importanza della donazione periodica.

E’ un messaggio – spiega Mina Sabri dell’Area Scuola e Comunicazione Avis Provinciale Piacenza – importante e forte. In particolare rappresenta un invito a considerare la donazione del sangue e del plasma come un gesto che può salvare una vita.

Qual è la situazione nel piacentino

Nei primi 5 mesi del 2023, rispetto all’anno precedente, le donazioni sono leggermente aumentate. Questo dato però non ci deve far dormire sonni tranquilli. Infatti dobbiamo lavorare sempre per garantire quelle che sono le scorte necessarie, soprattutto andando verso l’estate.

Donazioni: la bella stagione è un momento delicato

E’ un periodo un po’ più critico. Le persone vanno in vacanza. Aumentano gli eventi traumatici e ci sono le persone malate che hanno bisogno della donazione. Quindi l’invito è quello di programmare la propria donazione prima delle vacanze. Poi va coinvolto chi non è ancora un donatore, il messaggio è di pensarci perché questo è il momento.

La donazione è uno scambio reciproco

Si è così. E’ uno scambio anche di fiducia. In particolare perché le persone che necessitano di una terapia trasfusionale hanno fiducia nell’associazione e nei valori di Avis, pensando che c’è sempre qualcuno che è disponibile a fare questo gesto. Lo abbiamo visto anche nel periodo del Covid, dove i donatori non hanno mai fatto mancare la loro presenza.

Giornata del donatore del sangue 2023

Informazioni per prenotare la donazione

sul Portale del Donatore all’indirizzo http://noidonatori.avisprovincialepiacenza.it

tramite la App AVISNet per smartphone telefonando al N. Verde CUP 800.651.941 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

Oms, su 118 milioni di donazioni di sangue 40% è da Paesi ricchi.