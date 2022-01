Giornata della memoria, medaglia d’onore alla memoria di quattro piacentini: la cerimonia in prefettura

Oggi 27 gennaio prossimo ricorre la Giornata della Memoria, in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, e di coloro che, da campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, anche a rischio della propria vita, hanno salvato e protetto i perseguitati.

In questa giornata di ricordo e riflessione comune, il Prefetto Daniela Lupo, nell’assoluto rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid 19, procederà, nel Salone delle Armi della Prefettura, alla consegna delle medaglie d’onore che ai sensi dalla legge 296/2006 vengono concesse ai cittadini italiani, militari e civili, ovvero ai familiari dei deceduti, che siano stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

Nella nostra provincia 4 sono le medaglie che saranno consegnate alla memoria:

FAIMALI CLAUDIO (alla memoria) militare deportato dal 10/09/1943 al 25/05/1945 e internato A Witemberge – M.Stammlager III A Arb. KD.575;

LATRONICO RIZIERO (alla memoria) militare deportato dal 18/11/1943 al 06/09/1945 e internato in Germania.

MERLINI LUIGI (alla memoria) militare deportato dal 09/09/1943 al 25/04/1945 e internato a Forbach 12 F;

REPETTI ALESSANDRO (alla memoria) militare deportato dal 14/09/1943 al 15/05/1945 e internato in Germania;

Per condividere il ricordo delle vittime di quel tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, in considerazione del permanere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dell’andamento del quadro epidemiologico, al fine di consentire la partecipazione alla cerimonia dei Sindaci della Provincia, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nonché delle scuole della provincia, la Prefettura renderà disponibile un link per seguire la cerimonia in diretta.

Nei giorni scorsi, in Prefettura ha avuto luogo una riunione per il coordinamento e la promozione delle diverse celebrazioni e iniziative per la Giornata della Memoria, che avranno luogo nell’ambito provinciale e che necessariamente si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate per il contenimento della pandemia da Covid 19. All’incontro sono stati invitati il Presidente della Provincia, i Sindaci, i Presidenti delle Unioni dei Comuni, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i Direttori di sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Politecnico di Milano Sede di Piacenza, i Direttori del Museo Civico, dell’ Archivio di Stato e dell’ISREC di Piacenza nonché i Presidenti della Confederazione delle Associazioni Combattentische e di Assoarma Piacenza.

Sul sito istituzionale della Prefettura, in una apposita sezione, saranno disponibili gli elaborati realizzati da alcuni istituti scolastici della nostra provincia, nonché i link relativi alle varie iniziative calendarizzate sul territorio.