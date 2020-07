La Giornata mondiale degli UFO, prevista ogni anno il 2 luglio è una data importante per l’ufologia. Infatti è datato in questo giorno del 1947 il più famoso e misterioso crash della storia moderna- l’incidente di Roswell.

Prima di credere o non farlo negli Ufo bisogna informarsi – spiega la giornalista Mediaset Sabrina Pieragostini che con il Presidente di Tesla Alberto Negri ha scritto il libro “Ufo. Parlano i piloti“. Quindi serve leggere, cercare i dati, le interviste i dati e i tantissimi documenti che i gli enti governativi negli anni hanno reso pubblici. Sono dati reperibili e ufficiali. I governi, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, hanno studiato il fenomeno, non sempre ne hanno parlato pubblicamente cercando di sminuirlo, ma sotto sotto lo analizzavano anche con l’uso di scienziati. Questo vuol dire che l’argomento ha una sua consistenza.

Giornata Mondiale degli Ufo: il Presidente di Spazio Tesla

L’ufologia non è più considerata una scienza di confine, ma dal 2017, da quando anche il Pentagono ha ufficializzato degli studi ben precisi, diciamo che abbiamo cambiato pagina. Ultimamente gli avvistamenti sono aumentati tantissimo però bisogna stare molto attenti perché in questo periodo hanno iniziato a farsi vedere tutti quei satelliti che fanno parte del progetto spaziale “Space X” che girano intorno al pianete per le telecomunicazioni. Quindi potremmo vedere degli oggetti ma sono automatici e tutti terrestri.