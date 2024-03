Giornata mondiale sull’autismo, la Fondazione aderisce accendendo XNL di blu nelle notti dell’1 e 2 aprile

Giornata mondiale sull’autismo, la Fondazione di Piacenza e Vigevano aderisce alla giornata per la consapevolezza sull’Autismo illuminando di blu la facciata d XNL Piacenza, il Centro dedicato alle arti contemporanee, nelle notti di lunedì 1 e martedì 2 aprile.

Giornata mondiale sull’autismo istituzione

Istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite, questa ricorrenza, così come la campagna che invita a illuminare di blu i principali monumenti italiani, ha l’obiettivo di accendere l’attenzione su un disturbo di natura neurobiologica che genera difficoltà soprattutto nell’interazione e nella comunicazione sociale.

Giornata mondiale sull’autismo i dati dell’osservatorio nazionale

Una condizione che, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, si manifesta sempre più di frequente, in età precoce, e riguarda un bambino su 77 (età 7-9 anni), con una maggiore prevalenza nei maschi, colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Giornata mondiale sull’autismo il presidente della Fondazione

“La giornata del 2 aprile unisce le associazioni e gli enti di tutto il mondo attivi sul tema dell’autismo, invitandoli a collaborare– sottolinea il presidente di Fondazione Roberto Reggi –, e questo è il punto che più ci sta a cuore. Per trovare risposte efficaci, i grandi temi hanno bisogno di persone che mettano in comune energie, punti di vista e risorse, e che lavorino per sviluppare progetti condivisi. A fianco di queste iniziative di rete noi ci siamo e sempre ci saremo, per promuovere la ricerca e la diagnosi, per migliorare la qualità della vita e per contrastare la discriminazione e l’isolamento di cui sono vittime, ancora oggi, tante persone con ASD e le loro famiglie”.

Perchè il colore blu

Perché sia stato scelto il colore “blu” a simbolo di questa giornata lo spiega il sito web di Autism Speaks, la più grande organizzazione di ricerca sull’autismo negli Stati Uniti, che ricorda come il blu da un lato sia associato alla razionalità e alla logica, aspetti importanti per comprendere questa condizione, e dall’altro trasmetta calma e serenità, due qualità importanti per le persone con ASD, che spesso lottano con problemi di ansia e di ipersensibilità sensoriale.