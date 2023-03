Giornate FAI di Primavera 2023, salita alla cupola del Guercino. Il 26 marzo: Primavera ad Arte

Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Kronos – Museo della Cattedrale, CoolTour s.c. e la Delegazione FAI di Piacenza, sabato 25 e domenica 26 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera – il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese (elenco dei beni aperti su www.fondoambiente.it) – sarà possibile visitare il Museo Kronos e salire alla cupola del Guercino beneficiando della riduzione sul biglietto di ingresso, presentando alle biglietterie l’apposito voucher che sarà consegnato esclusivamente ai partecipanti alle Giornate di Primavera (fino ad esaurimento voucher).

I posti disponibili per la salita alla cupola del Guercino sono limitati per ragioni di sicurezza, motivo per il quale è obbligatorio verificare preventivamente la disponibilità e prenotare il proprio posto per la salita ai consueti contatti del Museo: cattedralepiacenza@gmail.com o 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00). La promozione è valida esclusivamente nei giorni 25 e 26 marzo.

Maggiori informazioni, dettagli e condizioni su www.piacenzapace.it/kronos-fai

Il Museo Kronos sarà aperto sabato 25 marzo dalle 15:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) con salite alla cupola fissate alle ore 15:00 | 16:00 | 17:00. Domenica 26 marzo il Museo accoglierà i visitatori eccezionalmente dalle 14:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) con salite alle ore 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 (aperture straordinarie in occasione della manifestazione «Piacenza in fiore»).

PRIMAVERA AD ARTE 2023

Da domenica 26 marzo 2023 torna «Primavera ad Arte», la rassegna di eventi culturali promossa da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e dall’Ufficio dei Beni culturali della Diocesi di Piacenza – Bobbio, in collaborazione con CoolTour, giunta alla quarta edizione.

Fino al Primo maggio, aperture straordinarie, visite ed itinerari guidati, attività didattiche per bambini, incontri culturali in presenza e online, eventi musicali, degustazioni.

La partenza, l’ultima domenica di marzo, prevede iniziative legate a “Piacenza in fiore” e le Giornate di Primavera del FAI.

A ridosso della Pasqua verranno proposti diversi incontri artistici tema, come le visite virtuali del mercoledì che avranno come protagonisti “Il Vangelo secondo il cinema” e “I Colori della Passione: La Via Crucis attraverso le opere d’arte più celebri del mondo e della nostra diocesi”.

Ad Aprile tornerà la musica dal vivo in Cattedrale: il 30 marzo 2023 il Requiem di Cherubini organizzato dalla Fondazione Teatri, il 10 aprile 2023 l’evento organizzato dal M° Perotti dedicato agli strumenti suonati dagli Angeli musicanti dipinti sulle volte. L’offerta culturale si articola con itinerari in città per adulti e bambini, come gli eventi legati a “Piacenza da scoprire”, le aperture di luoghi solitamente chiusi, con la visita guidata “Andar per chiostri e giardini” e i laboratori per i più piccoli dedicati alla Pasqua e all’inizio della Primavera. Tra gli eventi speciali la riapertura alla discesa al Pozzo di Sant’Antonino, con una speciale visita teatralizzata.

Non mancheranno anche visite guidate alla Cattedrale, ma anche a museo Kronos e alla cupola che si concluderanno con degustazioni di prodotti enogastronomici tipici proprio dove il panorama si fa più suggestivo, per avere un’esperienza completa ed esclusiva della città e del suo patrimonio.

Per conoscere tutti gli appuntamenti in dettaglio è possibile visitare il sito web al seguente link:

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com, 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00)