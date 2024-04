Giovane con meningite, profilassi per i contatti stretti: appello dell’Ausl a chi viaggia sul bus Castelsangiovanni-Piacenza

Un diciassettenne residente in Valtidone ha contratto l’infezione da meningococco.

Essendo la meningite meningococcica altamente diffusiva, come prevedono i protocolli in questi casi, per prevenire la diffusione della malattia, i professionisti di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Piacenza si sono attivati tempestivamente. Hanno individuato i contatti stretti del giovane tra familiari, amici e colleghi a cui hanno somministrato profilassi e vaccinazione.

Dalle informazioni raccolte è inoltre emerso che il giovane ha utilizzato abitualmente la linea di autobus da Castelsangiovanni a Piacenza.

L’Azienda Usl di Piacenza invita chi ha utilizzato il servizio di trasporto pubblico dal 25 marzo all’8 aprile 2024 nella tratta indicata con partenza da Castello alle ore 6,45 e arrivo a Piacenza alle 7.20 a recarsi questo pomeriggio dalle 15 alle 17 negli ambulatori di Igiene pubblica di piazzale Milano 2 utilizzando l’accesso laterale da viale Sant’Ambrogio che sarà opportunamente segnalato.

A tutti l’Ausl somministrerà la profilassi preventiva (una compressa di antibiotico).