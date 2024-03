Travolto da un treno in corsa all’altezza di Rottofreno. Alla base del decesso di un giovane piacentino vi sarebbe un gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al ragazzo.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la tratta interessata dal tragico episodio è rimasta interrotta per alcune ore causando comprensibili disagi sulla linea Voghera – Piacenza.