Giovane travolto da un treno nei pressi di San Rocco, traffico ferroviario difficile per l’intera mattina

Ragazzo di 22 anni investito da un treno in corsa lungo i binari che attraversano la zona di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. I fatti sono accaduti questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. La linea Piacenza – Bologna ha subito pesanti ritardi. I disagi sono gradualmente rientrati dalle 11,20, come spiega una nota di RFI:

“Dalle ore 11:20 sulla linea Milano – Piacenza – Bologna convenzionale, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato tra Codogno e Piacenza per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 70 minuti per 3 Intercity, fino a 130 per 10 Regionali,5 Regionali sono stati limitati e 1 cancellato”.