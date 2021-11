Il giovane Giovanni Buttafava è Alfiere della Repubblica: con la Croce Rossa a fianco dei più bisognosi durante la pandemia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato tre giovanissimi emiliano-romagnoli con l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”.

Sono fra i trenta premiati perché nel 2021 si sono distinti per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia.

I tre Alfieri sono Giovanni Buttafava (16 anni, di Gossolengo nel Piacentino), Aurora Vannucci (16 anni, di Parma) e Chiara Vecchi (13 anni di Monteveglio, nel Bolognese).

In particolare Giovanni Buttafava è stato premiato per l’impegno volontario con la Croce Rossa profuso durante i periodi di lockdown in aiuto di quanti si trovavano in maggiore difficoltà, in particolare delle persone anziane e con difficoltà di movimento.