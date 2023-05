Giulio Tremonti alla chiusura della campagna elettorale di Albertini in Alta Val Tidone

Si arricchisce della presenza confermata dell’on. Giulio Tremonti la serata di chiusura della campagna elettorale della lista Radici e Futuro Franco Albertini Sindaco che si terrà venerdì 12 maggio in Piazza Papa San Giovanni XXIII a Trevozzo, in vista delle elezioni amministrative di sabato 14 e domenica 15 maggio.

Attualmente deputato eletto con la lista Fratelli d’Italia in Lombardia e Presidente della III Commissione (Affari Esteri e Comunitari), l’on. Tremonti non ha certo bisogno di presentazioni. Deputato per 5 legislature prima di quella in corso e senatore per una, è stato Ministro delle Finanze nel Governo Berlusconi I e Ministro dell’Economia e delle Finanze nei governi Berlusconi II, III e IV, oltre che Vice Presidente della Camera dei Deputati (2006-2008). Inoltre, il Professore, docente universitario, è autore di diversi saggi e scritti economici-finanziari fino all’ultimo, nel 2022, dal titolo “Globalizzazione. Le piaghe e la cura possibile.”

Giulio Tremonti è grande amico dell’Alta Val Tidone, che frequenta abbastanza abitualmente, intervenendo anche alla serata di apertura della campagna elettorale di Franco Albertini cinque anni fa.

Accanto all’On. Tremonti, interverranno venerdì sera a Trevozzo dalle ore 20.30, il candidato Franco Albertini e l’on. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Non può essere confermata, invece la presenza del giornalista Paolo Del Debbio, in forte dubbio per motivi di ordine personale.

Al termine degli interventi previsti, la serata, alla quale parteciperanno anche i candidati della Lista Radici e Futuro, proseguirà con un momento di rinfresco e la musica del dj Luca Tonic. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà sotto il tendone del centro sportivo di Trevozzo.