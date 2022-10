Cammina per strada impugnando una roncola, gli agenti lo disarmano col taser: attimi di apprensione in via Manfredi

Attimi di apprensione in via Manfredi, ieri pomeriggio. Un uomo, infatti, è stato notato da alcuni passanti a causa di una grossa roncola che teneva in mano durante la sua “passeggiata”. Si trovava nei pressi della chiesa della Santissima Trinità quando alcuni testimoni hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente: considerato che l’uomo non dava segno di voler lasciare a terra l’arma, i poliziotti lo hanno bloccato utilizzando il taser. Una volta reso inoffensivo e disarmato, gli agenti lo hanno condotto in questura.